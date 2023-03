La casa di Morata ed Alice Campello: il dettaglio ‘griffato’ non passa inosservato

Morata ed Alice Campello vivono in una favola, ed a rendere più bello il tutto ci pensa anche qualcosa che non è alla portata di tutti.

Alvaro Morata ed Alice Campello rappresentano una delle coppie più belle che ci siano nel mondo del calcio. Sono poche, se ci fermiamo a riflettere, le altre relazioni che risultano essere durature, longeve e felici come la loro.

A noi di napolicalciolive.com viene in mente l’ex azzurro Dries Mertens, in tal senso. Il belga, ora in forza alla compagine turca del Galatasaray, era già fidanzato con colei che è poi diventata sua moglie, ovvero la bellissima Kat Kerkhofs, quando divenne un calciatore del Napoli, nel 2013. E facciamo l’esempio di Dries e Kat in relazione anche alla loro esposizione mediatica.

Morata ed Alice Campello, lei svela tutto su Instagram

Ci sono anche altre coppie longeve, come quelle che riguardano il capitano della capolista della Serie A, Giovanni Di Lorenzo, con la moglie Clarissa Franchi, oppure Alex Meret con la fidanzata, Debora Romano. Sono tutte coppie bellissime, ma Morata ed Alice Campiello sono noti ai più grazie in particolar modo alla attività da influencer e da imprenditrice di lei. Ed al fatto che hanno avuto ben quattro figli, ovvero Leonardo, Alessandro, Edoardo e Bella Morata Campello, nata appena qualche mese fa.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alice Campello Morata (@alicecampello)

Alice è originaria di Venezia e ha sempre seguito il suo compagno di vita ogni volta che è avvenuto un cambio di squadra. I due si conobbero ai tempi della militanza di lui alla Juventus. L’attaccante spagnolo era al suo ultimo anno dei due vissuti in bianconero. Era il 2016 ed in estate ebbe luogo un ritorno al Real Madrid. Dopo 12 mesi poi Alvaro ed Alice si sono trasferiti a Londra, con lui che era diventato un calciatore del Chelsea. Poi ecco di nuovo il ritorno a Madrid, stavolta sponda Atletico, un nuovo ritorno alla Juve ed un ulteriore rientro nella capitale spagnola, dove a tuttora Morata e la Campello vivono.

Un lusso che solo i vip possono concedersi

Lei ha tantissimi follower sui propri canali social ufficiali, tra i quali spiccano i 3,3 milioni di persone su Instagram. La stessa Alice Campello ha pubblicato alcune storie girate, si presume, nella casa madrilena in cui vive con marito e figli.

Lo si può evincere perché poi c’è una ulteriore storia con Morata che fa colazione. E quella attuale è una settimana di impegni calcistici, con lui che dovrà certamente allenarsi nel pomeriggio. Ebbene, a voi è mai capitato di fare colazione con le tovagliette firmate Christian Dior? E sapete quanto costano? Articoli molto simili a quello esibito da Alice Campello vengono prezzati a 390 euro al pezzo, sullo shop ufficiale della casa stilistica francese.

Ma non c’è da stupirsi, Morata e sua moglie sono due celebrità che hanno costruito con le loro forze tutto quanto di bello hanno. Sia per quanto riguarda l’aspetto materiale che la loro bellissima famiglia. A proposito di ciò, la Campello ha vissuto dei giorni difficili dopo il suo ultimo parto, con un ricovero in ospedale per via di qualche complicazione. Ma per fortuna tutto si è risolto nel migliore dei modi.