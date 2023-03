Napoli, il sorteggio è fortunato? Sentite Pioli: parole che spiazzano tutti

Sorteggio fortunato per il Napoli di Spalletti? Sentite cos’ha detto Stefano Pioli: le parole del tecnico rossonero spiazzano tutti.

Le reazioni dopo il sorteggio dei quarti di finale di Champions League sono state differenti anche tra i tifosi delle stesse squadre, per gli azzurri c’è chi è apparso felice del Milan come avversario: proprio di questo ha parlato il tecnico dei rossoneri Stefano Pioli, le sue parole hanno spiazzato tutti.

Dopo la grande impresa fatta dal Napoli con il passaggio ai quarti di Champions centrato per la prima volta nella propria storia è stato già tempo di sorteggi per i quarti di finale e non solo. Agli azzurri di mister Spalletti è toccato un avversario decisamente conosciuto, vale a dire il Milan campione d’Italia in carica. La reazione avuta dai tifosi azzurri è stata di parziale soddisfazione ed è stato quindi inevitabile da parte dei giornalisti chiedere al tecnico rossonero Stefano Pioli un commento sul tema: le sue parole hanno spiazzato tutti.

Napoli contento per il sorteggio? Ecco cosa ne pensa Pioli

Il sorteggio andato in scena venerdì a Nyon ha quindi decretato delle buone notizie per le italiane di Champions che grazie al ‘derby’ tra Napoli e Milan si regalano almeno una semifinalista. Lato campani l’accompiamento con i rossoneri può indubbiamente essere visto come un’occasione di regalarsi l’ingresso in top 4 visto l’andamento della Serie A e i tanti punti che separano il Diavolo dai partenopei, d’altro canto i meneghini di mister Pioli non sono di certo un avversario da sottovalutare.

La ‘felicità’ dell’ambiente Napoli, inteso come tifosi, per il sorteggio contro il Milan è stato già oggi un argomento di inevitabile discussione sia per gli esperti che per gli appassionati, soprattutto perchè i rossoneri nel doppio incontro con il Tottenham hanno mostrato di poter continuare ad avere quel dna europeo che da sempre li contraddistingue. Della questione ha parlato anche Stefano Pioli che nella conferenza stampa pre Udinese ha spiazzato tutti con una risposta lapidaria.

Per i giornalisti presenti in sala stampa è stato inevitabile chiedere all’ex allenatore di Lazio e Fiorentina un commento circa le reazioni avute dopo il sorteggio e Pioli ha liquidato il discorso con una semplice frase: “Io tra prima e dopo preferisco essere felice dopo“. Le parole del tecnico rossonero lasciano quindi poco spazio all’interpretazione e mostrano come lato Milan ci sia già grande concentrazione per il quarto di finale di Champions, una sfida a cui il Diavolo arriva con uno stato d’animo ben diverso da quello avuto sino a poche settimane fa.

Napoli, che Milan arriva alla doppia sfida di Champions?

Il sorteggio pone dunque di fronte al Napoli un avversario che ha sempre avuto la Champions come habitat naturale: il Milan. Tra rossoneri ed azzurri passa un larghissimo divario in campionato, ben 20 punti, ma è noto come sfide ad eliminazione diretta quale un quarto di Champions raccontano storie spesso diverse. Il Diavolo che si avvicina alla doppia sfida contro gli partenopei è diverso da quello negativo di poche settimane fa, ma che resta comunque lontano da quello dello scorso anno.

Dopo un inizio 2023 fatto di tante sconfitte alle volte pesanti, su tutte il derby di Supercoppa ed il 5-2 subito in casa contro il Sassuolo, il Milan è riuscito a rialzare la testa grazie anche al cambio modulo proposto da Pioli da qualche settimana a questa parte. La difesa a 3 scelta dal tecnico ha riportato solidità ai rossoneri, e gli 0 gol subiti nei 180 minuti contro il Tottenham ne sono una prova, ma ciò nonostante qualche passo falso è comuqnue stato compiuto. Per il Napoli si prospetta quindi una sfida ricca di insidie, ma chissà che il sogno ormai dichiarato di vincere la Champions non possa spingere ulteriormente gli azzurri oltre l’oscatolo.