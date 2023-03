Biasin mette tutti in guardia: “Il Napoli gioca un calcio superiore, ma…”

Fabrizio Biasin ha commentato i sorteggi di Champions League ai microfoni di TVPlay: ecco la sua opinione.

Il giornalista di Libero ha messo tutti in guardia: ecco cosa è emerso dal suo giudizio sulla sfida europea che attende il Napoli.

È stato un sorteggio di Champions League che ha nettamente sorriso alle italiane: ci sarà sicuramente almeno una squadra nostrana in semifinale e ci sono grandi possibilità di vederne una in finale con certezza (solo se l’Inter elimina il Benfica). Nel lato opposto del tabellone, invece, ci saranno sfide di altissimo spessore: Real Madrid-Chelsea e Manchester City-Bayern Monaco sono incroci che promettono spettacolo. Di tutto questo ha parlato Fabrizio Biasin ai microfoni di TVPlay: ecco il suo monito.

Biasin mette tutti in guardia: ecco il rischio per gli azzurri

Il Napoli giocherà i quarti di Champions League per la prima volta nella sua storia: gli azzurri hanno raggiunto questo traguardo dopo aver eliminato l’Eintracht agli ottavi con un netto 5-0 complessivo. Come ben noto ormai, il Milan sarà l’avversaria nella prossima fase: la vincente di questo confronto affronterà una fra Inter e Benfica.

Il sorteggio è stato accolto con ottimismo dalla tifoseria azzurra, che temeva di dover fare i conti con una big assoluta come Real Madrid, Manchester City o Bayern Monaco. Spalletti ha voluto subito ricordare come sarà un quarto complicato dato il DNA europeo del Milan: dello stesso avviso è Fabrizio Biasin, che ne ha parlato ai microfoni di TVPlay.

Il giornalista di Libero ha affermato: “Per me Milan e Napoli se la giocano ed è una gara equilibrata e alla pari. Il Napoli gioca un calcio superiore a tutte le squadre in Italia se non in Europa, tuttavia il Milan conosce bene gli azzurri. Io sono d’accordo con quello che ha detto Spalletti. Ovviamente potevano capitare sorteggi peggiori ma non è così scontato il passaggio del turno”.

Secondo Biasin, dunque, gli equilibri visti in campionato potrebbero saltare e il confronto potrebbe essere più equilibrato di quel che si pensa: la conoscenza dei rossoneri, infatti, potrebbe rappresentare un ostacolo per gli azzurri. Le due squadre, inoltre, si sfideranno a breve in Serie A: il 2 aprile andrà in scena un vero e proprio antipasto al Maradona.

Avvertita anche l’Inter: il parere sul Benfica

L’Inter affronterà il Benfica dopo aver eliminato il Porto: i nerazzurri torneranno dunque in Portogallo, dove questa volta giocheranno il match d’andata. Nonostante il sorteggio possa sembrare favorevole (avendo evitate le big), ci saranno grandi insidie: è di questo avviso Biasin.

“Io non sottovaluterei l’avversario dell’Inter. Il Benfica gioca un calcio notevolissimo e nel 2023 non ha sbagliato una partita”: il giornalista ha commentato così l’avversaria dei nerazzurri e ha aggiunto che, secondo lui, il Benfica è leggermente favorito per il passaggio del turno. Tuttavia, ha ricordato come sarebbe stato peggio pescare squadre come City o Bayern: “Non potevi metterti a giocare”.