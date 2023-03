Napoli, pessima notizia: fulmine a ciel sereno

Napoli, una pessima notizia fa storcere il naso a tutto l’ambiente, si tratta di un vero e proprio fulmine a ciel sereno: ecco perchè.

Dopo l’inevitabile euforia delle ultime ore legata ai successi importanti ottenuti in Serie A ed in Champions League arriva una brutta notizia per i tifosi del Napoli e non solo: si tratta di un fulmine a ciel sereno per tutto l’ambiente.

Il successo agli ottavi di Champions contro l’Eintracht ed ancora prima il ritorno a +18 in Serie A rispetto all’Inter seconda hanno alzato ancora di più, se possibile, la felicità di tutto l’ambiente Napoli. Gli azzurri di mister Luciano Spalletti sognano in grande per questo segmento finale di stagione e oltre allo scudetto, per cui ormai si attende solo la matematica, anche la Champions è entrata a far parte delle speranze dei supporter campani. Proprio in questo clima di grande euforia però è arrivata una notizia che preoccupa tutto l’ambiente: protagonista ancora una volta il calciomercato.

Napoli, occhio al futuro del big: Fedele è sicuro, ci sono già due offerte

La stagione del Napoli, come dimostrato anche dai complimenti fatti da Pep Guardiola, sta attirando l’attenzione anche dei più grandi club d’Europa, un fattore questo che indubbiamente da un lato fa contenti i tifosi ma che dall’altro preoccupa in vista del prossimo calciomercato. Già da mesi le voci di possibili interessi sui big della rosa azzurra sono all’ordine del giorno e non sembrano voler finire a breve.

L’ultima in ordine temporale l’ha rilasciata Enrico Fedele, il quale si è soffermato su diversi temi riguardanti il Napoli ed in particolare ha dato un’importante novità sul futuro di uno dei tasselli chiave dello scacchiere di Luciano Spalletti: Kim Min-Jae. Senza ombra di dubbio il coreano è tra i calciatori più apprezzati della rosa dei campani, ma quanto riportato dall’ex direttore sportivo preoccupa e non poso i tifosi.

Il difensore ex Fenerbache sta mostrando qualità fisiche e tecniche importanti in questa stagione e per lui è quindi facile ipotizzare interessi futuri da parte di club esteri, Fedele parlando di Kim ha quindi dichiarato: “Per lui ci sono già due offerte e al 50% può andare via vista la clausola”. La clausola a cui si riferisce l’ex direttore sportivo è quella da 48 milioni esercitabile da i club esteri entro i primi 15 giorni di luglio, una cifra ovviamente abbordabile per tantissimi club d’Europa ma che De Laurentiis spera a breve di poter modificare verso l’alto.

Futuro Kim, resta aperta la questione rinnovo

Il futuro di Kim Min-Jae resta quindi avvolto nel mistero e a determinare quello che potrà essere la sua presenza o meno con la maglia del Napoli dopo l’estate sarà l’ormai nota clausola presente nel contratto. Le prestazioni fin qui messe in scena dal coreano rendono il suo valore ben superiore ai 48 milioni di euro con cui il difensore potrebbe finire in un club estero e sarà dunque importante per Giuntoli cambiare questo aspetto.

Il direttore sportivo ex Carpi proprio poco prima della sfida contro l’Eintracht Francoforte ha confermato come per i rinnovi di alcuni giocatori, tra cui lo stesso Kim, servirà aspettare l’estate, ma l’eccezionalità della situazione potrebbe portare ad accellerare le trattative. Sull’ex Fenerbache, come riportato da Calciomercato.it, c’è l’interesse del Manchester United, un club per cui i 48 milioni della clausola sarebbero decisamente pagabili, proprio per questo motivo occorrerà per Giuntoli trovare una nuova intesa al più presto anche se per il momento la testa del giocatore e della dirigenza resta al campo, dove gli obiettivi da portare a casa restano decisamente alla portata.