Champions, Baresi è sicuro: il commento su Milan-Napoli

Franco Baresi, storica bandiera del Milan, ha rilasciato delle dichiarazioni sul quarto di Champions tra i rossoneri ed il Napoli.

Dopo aver battuto l’Eintracht di Francoforte anche nella gara di ritorno dell’ottavo di finale di Champions League, il Napoli è riuscito ad ottenere un traguardo storico. La squadra di Luciano Spalletti, infatti, si è qualificata per la prima volta nella sua storia ai quarti di finale della massima competizione europea per club, dove sfiderà il Milan di Stefano Pioli.

Nella giornata di ieri, infatti, a Nyon si è tenuto il tanto atteso sorteggio, il quale è stato molto benevole con il calcio italiano. Se Napoli e Milan daranno vita ad un derby storico, l’Inter di Simone Inzaghi sfiderà il Benfica.

Ma l’urna di Nyon ha dato un altro grosso aiuto a Napoli, Milan ed Inter. Nella parte alta del tabellone dell’edizione di quest’anno della Champions League ci sono, per l’appunto, ben tre squadre italiane su quattro. Dall’altra parte, invece, ci sono delle sfide del calibro di Manchester City-Bayern Monaco e Real Madrid-Chelsea. Nel frattempo, per la super gara tra gli uomini di Luciano Spalletti e rossoneri bisogna registrare alcune dichiarazioni di Franco Baresi.

Milan-Napoli, il commento di Franco Baresi: “Li rispettiamo, ma possiamo passare il turno”

L’ex giocatore e storica bandiera del Milan, ai microfoni del canale ufficiale del club rossonero, si è infatti espresso così sulla doppia sfida contro il team partenopeo: “Saranno due belle gare, rispettiamo il Napoli sia per quello che sta facendo che sta proponendo. Il Milan ha sia esperienza che storia per riuscire a fare due grandi partite per qualificarsi per il prossimo turno”.

Franco Baresi ha poi concluso il suo intervento sul quarto di finale contro i partenopei: “Il Napoli ha nella propria rosa dei giocatori di qualità, ma dobbiamo alzare il livello delle nostre prestazioni. Credo che comunque il Milan possa passare il turno. La storia parla chiaro, sappiamo quello che riusciamo a fare in campo internazionale. Questa squadra ha l’intenzione di stupire ancora”.

Tuttavia, oltre a Franco Baresi, anche Luciano Spalletti ha commentato il sorteggio di Champions League. Proprio queste ultime parole del tecnico toscano hanno spiazzato un po’ tutti.

Spalletti: “Milan? Solo gli incompetenti parlano di buon sorteggio”

Luciano Spalletti ha infatti rilasciato queste dichiarazioni ai microfoni ufficiali di ‘Radio Kiss Kiss Napoli’: “Non volevo sfidare una squadra italiana, solo gli incompetenti parlano di un buon sorteggio. Il Milan è la Champions League e solo Paolo Maldini ne ha vinte ben cinque”.