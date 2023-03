Napoli, Mario Rui: brutta notizia per il terzino

Il Napoli giocherà domenica contro il Torino, ma per Mario Rui bisogna registrare già una brutta notizia.

Dopo aver vinto mercoledì anche la gara di ritorno dell’ottavo di finale di Champions League contro l’Eintracht di Francoforte di Oliver Glasner, il Napoli ha conosciuto chi sfiderà nel primo quarto di finale della massima competizione europea della sua storia. L’urna di Nyon, infatti, ha consegnato agli uomini di Luciano Spalletti un derby tutto italiano contro il Milan di Stefano Pioli.

Se dovesse poi riuscire a passare il turno contro i rossoneri, il Napoli potrebbe sfidare in semifinale un altro team italiano. Nella stessa parte del tabellone degli azzurri e del Milan ci sono infatti anche l’Inter di Simone Inzaghi ed il Benfica. Mentre dall’altro lato ci sono delle super sfide del calibro di Manchester City–Bayern Monaco e Real Madrid-Chelsea.

Una volta archiviato il sorteggio dei quarti di Champions League, il Napoli di Luciano Spalletti deve tornare a pensare al campionato. Gli azzurri, infatti, sono attesi da trasferta una partita molto insidiosa, visto che c’è in calendario il match contro il Torino di Ivan Juric. Tuttavia, in attesa della gara contro i granata, un calciatore partenopeo ha ricevuto in queste ore una brutta notizia.

Qualificaizoni Euro 2024, Mario Rui escluso dal Portogallo di Roberto Martinez

Mario Rui, infatti, non è stato convocato da Roberto Martinez per le prime gare del Portogallo di qualificazione a Euro 2024 contro il Liechtenstein ed il Lussemburgo. Il nuovo ct della nazionale lusitana, che ha sostituito Fernando Santos dopo il Mondiale in Qatar, ha di fatto escluso uno dei calciatori più in forma dell’intero campionato italiano.

Il calciatore del Napoli, infatti, sta disputando davvero una grandissima stagione. Nonostante l’arrivo di Mathias Olivera, Mario Rui è riuscito comunque a mantenere il posto da titolare sulla corsia sinistra. Con l’ex Getafe c’è sì più alternanza, ma il portoghese si è guadagnato quest’anno la stima di tutti.

Mario Rui, infatti, sta giocando davvero una grande annata, arricchita anche dall’incredibile numero di assist vincenti forniti ai propri compagni: ben 7 ( di cui 6 in campionato). Tuttavia, oltre al portoghese, nel Napoli bisogna registrare un altro giocatore che è stato escluso dalla rispettiva Nazionale.

Napoli, anche Raspadori non è stato convocato da Roberto Mancini

Roberto Mancini, infatti, non ha convocato Giacomo Raspadori per le due gare di qualificazione a Euro 2024 della sua Italia contro l’Inghilterra (che si giocherà proprio a Napoli) e contro il Malta. L’attaccante azzurro, di fatto, deve ancora recuperare a pieno dal problema muscolare che gli ha fatto saltare le gare di quest’ultimo mese. Il CT ha comunque chiamato ben tre uomini di Luciano Spalletti: Meret, Di Lorenzo e Politano.