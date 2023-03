Champions, quarti di finale: Milan-Napoli quando si gioca, data e ora

Il quadro della Champions League è adesso completo e il Napoli di Luciano Spalletti ha scoperto il proprio destino. L’avversario da affrontare ai quarti sarà il Milan.

Sarà una sfida affascinante e combattute con entrambe le squadre, per storia e per entusiasmo, pronte a battagliare per ottenere uno dei quattro posti nelle semifinali di Champions League.

La notizia di aver pescato il Milan dall’urna di Nyon ha lasciato sentimenti contrastanti. Gran parte del popolo azzurro ha tirato un sospiro di sollievo per aver evitato vere e proprie corazzate come Real Madrid, Manchester City e Bayern Monaco. Per i partenopei, però, sarà fondamentale non sottovalutare un’avversario che può vantare una grande tradizione in questo torneo.

Date e orari del doppio confronto: quando si gioca Milan-Napoli

Nella classica sede di Nyon sono stati diramati i quadri finali di tutte le competizioni europee per club. È stato programmato, dunque, ogni singolo aspetto dei match sorteggiati per la fase finale delle competizioni. Il tutto è stato comunicato con largo anticipo per permettere a TV, tifosi e club di organizzare al meglio l’impegno europeo.

Come previsto dal sorteggio, a giocare la gara d’andata in casa sarà il Milan. Il match di San Siro tra i rossoneri e il Napoli di Spalletti verrà disputato mercoledì 12 aprile, con calcio d’inizio previsto alle 21:00. Durante la stessa sera scenderanno in campo anche Real Madrid e Chelsea al Bernabeu. Benfica-Inter e Manchester City-Bayern Monaco si giocheranno il giorno prima (martedì 11 aprile).

La gara di ritorno, in scena allo Stadio Diego Armando Maradona, è fissata per martedì 18 aprile, anch’essa alle 21:00. Questa volta, Napoli-Milan e Chelsea-Real Madrid apriranno la due giorni di Champions, con Inter-Benfica e Manchester City-Bayern Monaco previste per il giorno successivo (mercoledì 19 aprile).

Il Napoli giocherà l’andata a San Siro: il motivo della decisione UEFA

Durante il sorteggio dei quarti di finale di Champions League non tutti si sono accorti che una regola dell’UEFA, sconosciuta ai più, sia stata applicata a due squadre presenti nel tabellone finale. Nei sorteggi dei quarti di finale, infatti, sia Milan che Inter erano state sorteggiate per prime e, dunque secondo la prassi, entrambe avrebbero dovuto giocare il primo dei due match in casa.

Una regola vigente all’interno dell’UEFA impedisce che uno stadio possa ospitare due match nell’arco di 24 ore e, dunque, Milan e Inter non avrebbero potuto giocare il match casalingo nella stessa settimana. L’Inter ha dovuto invertire l’esito del sorteggio e giocherà il match d’andata in Portogallo. A dettare ciò alcuni criteri UEFA che garantirebbero la precedenza al Milan per aver chiuso l’ultimo campionato davanti ai cugini.