Champions, Milan-Napoli: la notizia che i tifosi aspettavano con ansia

Il Napoli affronterà il Milan ai quarti di finale di Champions, ma i tifosi azzurri possono già esultare per una notizia molto importante.

Dopo aver battuto sabato scorso in campionato l’Atalanta di Gian Piero Gasperini, il Napoli di Luciano Spalletti si è ripetuto anche in Champions League. I partenopei, infatti, mercoledì hanno battuto l’Eintracht di Francoforte di Oliver Glasner nel ritorno dell’ottavo di finale con la doppietta siglata da Victor Osimhen ed il rigore realizzato da Piotr Zielinski.

Il Napoli, di fatto, è riuscito a centrare per la prima volta nella sua storia l’obiettivo dei quarti di finale della massima competizione europea per club, dove incontrerà il Milan di Stefano Pioli. Nella giornata di venerdì, infatti, l’urna di Nyon ha regalato agli azzurri un derby tutto italiano.

In tanti hanno esultato per questo sorteggio, visto il pericolo scampato di affrontare squadre del calibro di Manchester City, Bayern Monaco e Real Madrid, ma Luciano Spalletti non si è mostrato per nulla d’accordo con questa linea di pensiero. Il tecnico toscano ha infatti rilasciato queste dichiarazioni a ‘Radio Kiss Kiss Napoli’: “Chi parlato di un turno favorevole è un incompetente. Il Milan è la Champions, solo Paolo Maldini ne ha vinte cinque”. Tuttavia, nonostante queste dichiarazioni di allerta del tecnico toscano, i tifosi azzurri possono comuqnue esultare di gioia per una notizia che riguarda proprio questa doppia sfida contro la squadra guidata da Stefano Pioli.

La gara di ritorno tra il Napoli ed il Milan sarà trasmessa in chiaro: i dettagli

La gara di ritorno tra il Napoli ed il Milan sarà infatti trasmessa in chiaro, ovvero da Canale 5. Non ci sono state comunicazioni ufficiali da parte della Mediaset, ma si può già comunque fare una sorta di calendario televisivo.

La Uefa ha infatti ufficializzato le date dei vari quarti di finale. La gara di andata, di fatto, tra Milan e Napoli sarà trasmessa in esclusiva da Amazon Prime, considerando che si giocherà mercoledì 12 aprile. La sfida di ritorno del Maradona, invece, sarà disputata martedì 18 aprile e quindi sarà visibile su Sky, Canale 5 e Now.

Ma per il Napoli è già tempo di pensare al campionato, considerando che per il doppio confronto con il Milan c’è ancora molto tempo.

Il Napoli di Spalletti è atteso dalla gara di campionato contro il Torino

Gli azzurri sono attesi dal match in trasferta contro il Torino di Ivan Juric. Per gli azzurri non sarà una gara facile, visto che il team piemontese ha vinto le ultime due partite in campionato. Con questi due successi, infatti, i granata sono riusciti a risalire in classifica fino all’ottavo posto ed hanno tutta l’intenzione di fare un gran filo da torcere al Napoli.