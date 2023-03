Champions League, possibile beffa per le squadre italiane: retroscena clamoroso

Possibile beffa per le squadre italiana per quanto riguarda la Champions League: il retroscena è davvero clamoroso.

Venerdì scorso è stato effettuato il sorteggio finale della Champions League che ad aprile entrerà nella sua fase più calda con la disputa dei quarti di finale.

In corsa per il titolo ci sono ben 3 squadre italiane ovvero Inter, Milan e Napoli che sognano il colpo grosso e di beffare le favorite alla vittoria finale. Considerato che ci sarà un derby tutto italiano tra rossoneri ed azzurri e i nerazzurri hanno pescato il Benfica, ci sono alte possibilità che l’Italia possa portare almeno una squadra in finale. Tuttavia, ciò potrebbe avere dei risvolti negativi per le squadre italiane ed è stato rivelato un retroscena clamoroso che saprebbe davvero di beffa.

Champions League, l’Italia può “perdere” una squadra: il retroscena spaventa tutti

L’Italia non porta a casa la Champions League dal 2010, quando l’Inter sconfisse 2-0 il Bayern Monaco a Madrid, firmando uno storico triplete. Dopo tredici lunghi anni, l’Italia può prendersi finalmente la sua rivincita dato che ci sono tre squadre di Serie A nei quarti di finale e si sogna un successo che sarebbe davvero strepitoso considerate le altre squadre rimaste in gioco. Tuttavia, la possibile vittoria della Champions League potrebbe essere un arma a doppio taglio per il nostro campionato che, in vista della prossima stagione europea, potrebbe “perdere” una squadra. A rivelare questo retroscena clamoroso è stato il Corriere dello Sport.

Secondo quanto riportato dal noto quotidiano romano, infatti, la squadra che a fine campionato chiuderà in quarta posizione potrebbe non poter disputare la Champions League. Tale scenario potrebbe realizzarsi qualora due squadre italiane dovessero vincere la Champions League e l’Europa League e allo stesso finire fuori dalle prime quattro. Questo perché le vincenti delle due competizioni si qualificano di diritto alla prossima Champions League e a fare le spese sarebbe la quarta in classifica.

Ciò vuol dire che se ad esempio Juventus e Inter dovessero vincere le due coppe e finire fuori dalle prime quattro, sarebbero qualificate alla prossima Champions League a discapito della quarta in classifica che potrebbe essere una tra Milan, Roma, Lazio e Atalanta. Il discorso non riguarda, invece il Napoli dato che gli azzurri sono ormai vicinissimi allo scudetto e di conseguenza già qualificati alla prossima Champions League con o senza coppa.

Corsa Champions League, chi rischia di stare fuori: calendari a confronto

Questo scenario, per quanto sia difficile, non è irrealizzabile e ciò può rendere la corsa alla Champions League ancora più interessante. Dopo il successo contro l’Inter, anche la Juventus è tornata in corsa nonostante la penalizzazione ed anche l’Atalanta è ora a -3 grazie alla vittoria maturata contro l’Empoli. Al momento, la classifica dice che la Lazio è seconda a 52 punti, poi c’è l’Inter terza con i suoi 50 punti, il Milan quarto a 48 punti, la Roma quinta a 47 punti, l’Atalanta sesta a 45 punti e la Juventus settima a 41.

Il calendario di tutte le squadre coinvolte è abbastanza equilibrato e la sensazione è che la differenza la faranno gli scontri diretti. Il Milan, ad esempio, affronterà Napoli e Roma ad Aprile, mentre a Maggio affronterà Lazio e Juventus, mentre l’Inter affronterà la Lazio ad aprile e a Maggio la Roma, il Napoli e l’Atalanta. La Juventus, invece, ad aprile se la vedrà contro Lazio e Napoli, mentre a maggio sfiderà l’Atalanta ed il Milan ed infine. Appare dunque chiaro come gli scontri diretti saranno davvero fondamentali per capire chi meriterà di qualificarsi alla prossima Champions League.