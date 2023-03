Osimhen ha visto tutto ciò che hanno fatto i napoletani per lui: ecco cosa ne pensa

Victor Osimhen, dopo la vittoria contro il Torino, ha rilasciato alcune dichiarazioni sugli omaggi che sta ricevendo dai tifosi azzurri.

Dopo la vittoria nel match di ritorno dell’ottavo di finale di Champions League contro l’Eintracht di Francoforte di Oliver Glasner, il Napoli di Luciano Spalletti ha vinto anche in campionato. Gli azzurri, infatti, hanno battuto in trasferta il Torino di Ivan Juric con un nettissimo 0-4.

Il Napoli non ha per nulla sentito l’impegno europeo infrasettimanale contro la squadra tedesca, visto che ha dominato sin dal primo minuto. I partenopei, infatti, sono passati subito in vantaggio, esattamente al 9’, con il gran colpo di testa di Victor Osimhen. Tuttavia, dopo il gol iniziale del centravanti nigeriano, il Torino ha avuto più di un’occasione per riportare il risultato in parità, vedi il palo colpito da Sanabria.

Ma dopo il legno colpito dal centravanti granata, il Napoli ha ripreso a dominare la gara. Gli azzurri, infatti, hanno prima segnato con il rigore di Kvaratskhelia e poi hanno dilagato con il secondo gol della giornata di Victor Osimhen e la rete finale di Ndombele. Tra gli assoluti protagonisti di questo ennesimo successo degli azzurri bisogna inserire ovviamente il centravanti nigeriano.

Osimhen: “Omaggi dei tifosi del Napoli? E’ meraviglioso”

Proprio Victor Osimhen, ai microfoni ufficiali di ‘DAZN’, ha ammesso cosa pensa dei vari omaggi che ha ricevuto dai tifosi del Napoli: “E’ bello sentire il proprio nome cantato dai tifosi. Tanti omaggi per me in città? Tutto questo mi fa molto piacere. Ne ho visti veramente tanti: dal cane, passando per le torte, alle pizze e alla pasta. E’ meraviglioso recepire l’amore della gente attraverso questi gesti”.



Il centravanti nigeriano ha poi continuato il suo intervento: “Siamo molto felici per questa vittoria contro il Torino. Faccio le congratulazioni alla squadra, perché quella di oggi era una gara non facile. Lo Scudetto è sempre più vicino? Il nostro obiettivo è portare questo trofeo ai tifosi che lo stanno aspettando da tanto. Vogliamo raggiungerlo una partita alla volta. Bambino con la maschera? Mi ha accompagnato in campo, aveva i colori dei miei capelli e poi si è messo la maschera. Spero di fare una foto con lui”.

Il Napoli, come affermato dallo stesso Victor Osimhen, con questo successo contro il Torino di Ivan Juric è sempre più vicino alla vittoria del terzo scudetto.

Il Napoli ha ora 19 punti di vantaggio sulla Lazio seconda

La squadra guidata da Luciano Spalletti, infatti, ha adesso ben 19 punti sul secondo posto, ora occupato dalla Lazio di Maurizio Sarri. I biancocelesti hanno superato l’Inter di Simone Inzaghi, che ha perso contro la Juventus di Massimiliano Allegri, dopo che hanno battuto la Roma di José Mourinho nel derby capitolino.