Calciomercato Napoli, futuro Kvaratskhelia: indiscrezione clamorosa

Per il Napoli bisogna registrare delle importanti notizie in sede di calciomercato che riguardano il futuro di Kvaratskhelia.

Il Napoli, dopo aver ottenuto la qualificazione storica ai quarti di finale della Champions League, ha battuto il Torino di Ivan Juric con un prorompente 4-0. La gara contro i granata, di fatto, è stata l’ulteriore dimostrazione della differenza tra il team partenopeo e il resto della nostra Serie A.

I granata, viste le vittorie rimediate con il Bologna ed il Lecce dell’ex azzurro Marco Baroni, arrivano al match contro il Napoli da un ottimo momento di condizione, ma non hanno potuto fare nulla dinanzi alla gran forza degli uomini di Luciano Spalletti. Il team campano, dopo il primo gol di Victor Osimhen, ha sofferto solo per 20 minuti, soprattutto con il palo colpito da Sanabria, ma poi ha preso il largo con il rigore realizzato da Kvaratskhelia, con il secondo gol di giornata del nigeriano e con la prima marcatura di Ndombele in campionato con la maglia azzurra.

Dopo questo successo contro il Torino, visto il ko dell’Inter contro la Juventus e la vittoria della Lazio nel derby contro la Roma, il Napoli ha aumentato il proprio vantaggio sul secondo posto a 19 punti, ora occupato proprio dalla squadra guidata da Maurizio Sarri. La prossima gara in campionato degli azzurri, vista la sosta per le nazionali, sarà il 2 aprile al Maradona contro il Milan di Stefano Pioli. Tuttavia, in attesa del primo match dei tre totali contro i rossoneri, in casa partenopea bisogna registrare degli importanti aggiornamenti in sede di calciomercato su Khvicha Kvaratskhelia.

Calciomercato Napoli, su Kvaratskhelia bisogna registrare l’interesse del ricchissimo Newcastle

Come riportato da ‘Football Insider’, il calciatore georgiano è finito nel mirino del ricchissimo Newcastle. I ‘Magpies’ sono pronti a sferrare l’estate prossima l’attacco decisivo per portare Khvicha Kvaratskhelia in Inghilterra, soprattutto in caso di qualificazione all’edizione dell’anno prossimo della Champions League.

Il Newcastle, infatti, è in piena lotta per terminare la Premier League tra le prime quattro posizioni in classifica, visto che è quinto ( con due gare in meno) a due punti dal Tottenham di Antonio Conte quarto. Tuttavia, il Napoli di Aurelio De Laurentiis e Cristiano Giuntoli sono pronti a fare di tutto per trattenere il calciatore georgiano almeno per un altro anno.

Kvaratskhelia ed il Napoli, infatti, stanno parlando per rinnovare il contratto, con un importante aumento dello stipendio del calciatore. Mentre per quanto riguarda Victor Osimhen bisogna fare un altro tipo di discorso.

Napoli, le big inglesi vogliono anche Victor Osimhen

Il nigeriano, dopo tre stagioni, potrebbe infatti lasciare il Napoli l’estate prossima. Sul centravanti di Luciano Spalletti, di fatto, è già cominciata una super asta tra le big europee, soprattutto quelle di Premier League (campionato a cui lo stesso giocatore ambisce) . Le squadre inglesi, infatti, sono disposte a spendere oltre 120 milioni di euro per portare Victor Osimhen a giocare nel campionato più bello del mondo.