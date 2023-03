La rimonta della Juve sul Napoli: il calcolo surreale diventa virale sui social

Nell’ultimo turno di Serie A, complice la sconfitta dell’Inter nel Derby d’Italia, il Napoli di Luciano Spalletti ha aumentato il vantaggio sulla seconda posizione, ora occupata dalla Lazio.

La squadra di Maurizio Sarri ha un ritardo di diciannove lunghezze sui partenopei e tra i tifosi azzurri si fa già il conto alla rovescia di quando potrebbe arrivare la certezza aritmetica dello Scudetto.

Una rimonta della Juventus, ad oggi, appare difficile ma c’è qualche tifoso bianconero che non ha ancora alzato bandiera bianca. Negli ultimi giorni, infatti, sta spopolando sui social uno specchietto che mostrerebbe come la Vecchia Signora potrebbe rimontare il gap dal Napoli e vincere il tricolore. Il calcolo operato dal tifoso, però, non può prescindere da un fattore determinante: l’annullamento della penalizzazione.

Juventus in risalita: i tifosi sognano la rimonta al Napoli

Dopo le inchieste, e la conseguente penalizzazione, che ha stravolto il mondo bianconero, la squadra di Massimiliano Allegri è riuscita a compattarsi e ad ottenere buoni risultati sul campo. Il contestato successo contro l’Inter, unito ai passi falsi di Milan e Roma, rimette con prepotenza la Vecchia Signora in corsa per un posto Champions, distante solo sette punti.

Riuscire a conquistare un posto tra le prime quattro, però, non è l’unico obiettivo che i tifosi della Juventus si pongono. Di recente, infatti, è diventato virale sui social un calcolo che mostrerebbe come la squadra di Allegri potrebbe colmare la distanza, ad oggi siderale, dagli azzurri.

Ecco il post del tifoso bianconero @Fuerteapache94:

Io l’ho preparata… Poi fate voi… È un duro lavorato ma qualcuno doveva pur farlo… ⏳😌 pic.twitter.com/DOBSvaGrgR — Tommaso Fuerteapache (@Fuerteapache94) March 20, 2023

Insomma, si tratta di un calcolo abbastanza surreale che lascia riflettere. Ci vuole qualcuno molto bravo con i conti per portare avanti una teoria matematica come questa.

Come la Juventus può rimontare sul Napoli: il calcolo

La prima condizione necessaria per i bianconeri per ricucire il gap con il Napoli capolista è la vittoria del ricorso e, dunque, la cancellazione del -15 in classifica. Per questo tutti i tifosi juventini hanno cerchiato in rosso la data del 19 aprile, quando verrà comunicata la decisione in merito alla vicenda plusvalenze.

Se il -15 dovesse essere annullato, quindi, la Juventus avrebbe a disposizione 11 partite per sovvertire il pronostico. Il tifoso della Juve autore del calcolo prevede che da qui in avanti la Vecchia Signora vinca 9 delle 11 partite a disposizione, compreso lo scontro diretto con il Napoli, e pareggi i match contro Lazio e Atalanta. Contestualmente, però, la squadra di Spalletti dovrebbe rallentare sensibilmente. Per far sì che la Juventus recuperi il ritardo in classifica, infatti, dovrebbe commettere diversi passi falsi a cominciare dal match subito dopo la sosta contro il Milan. Oltre a quella contro i rossoneri, inoltre, Spalletti dovrebbe perdere altre tre partite, la previsione indica Juventus, Inter e Bologna, più pareggi contro Monza, Lecce, Udinese e Fiorentina. Così facendo il Napoli vincerebbe solo contro Salernitana, Verona e Sampdoria, raccogliendo 13 punti nelle ultime 11 giornate, contro i 29 della Juventus. I bianconeri ci credono ancora, ma il Napoli di Luciano Spalletti farà di tutto per smorzare questo piccolo barlume di speranza rimasto ai rivali.