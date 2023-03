Altro che Kvaratskhelia ed Osimhen, “Il primo passo sarà convincere…”: la previsione sconvolge i tifosi

“Il primo passo sarà convincere…”, non si parla di Kvicha Kvaratskhelia o Victor Osimhen: la previsione del giornalista sconvolge i tifosi.

Il noto giornalista, tramite un editoriale su Tuttomercatoweb, ha rilasciato una sua previsione sul futuro del Napoli ed in particolare sulle scelte che potrebbe fare De Laurentiis: “Il primo passo sarà convincere…”, quanto dichiarato sorprende i tifosi.

In attesa del ritorno della Serie A e della Champions League in casa Napoli è il momento di sognare in grande, sempre attendendo di poter scatenare l’ormai sempre più vicina festa scudetto. La 27esima giornata di campionato, oltre ad un sonoro 4-0 rifilato in trasferta al Torino, ha regalato agli azzurri un nuovo allungo sulle dirette concorrenti allargando il divario da 18 a 20 punti sulla seconda in classifica, attualmente la Lazio di Maurizio Sarri. Per i tifosi, speranzosi di poter fare anche grandi cose in Champions League, è ovviamente giusto godersi un momento come questo, ma per la dirigenza è invece già l’ora di dare uno sguardo al futuro: proprio di questo ha parlato in un editoriale su TMW Luca Calamai.

Calamai sicuro: ecco quale potrebbe essere la priorità di de Laurentiis

Uno dei segreti del grande successo della stagione del Napoli è senza dubbio il lavoro fatto in estate dalla dirigenza. Aurelio De Laurentiis e Cristiano Giuntoli sono riusciti mantenendo standard economici sostenibili a creare una rosa di primissimo livello, un gruppo squadra che mirabilmente guidato da Luciano Spalletti sta regalando tantissimi sorrisi ai propri tifosi. E’ quindi lecito attendersi da parte del presidente azzurro movimenti fatti con anticipo per programmare già il domani del suo club.

A parlare proprio di questo tema è Luca Calamai il quale nel suo editoriale su Tuttomercatoweb ha voluto rivelare quale saranno, o per meglio dire potrebbero essere, le priorità di De Laurentiis in vista della prossima estate. Quanto riportato dal giornalista sorprende i tifosi poichè in primo piano non ci sono Kvaratskhelia ed Osimhen, ma bensì altre due figure centrali come Giuntoli e Spalletti.

Calamai spiega come il primo passo che potrebbe essere costretto a fare De Laurentiis è prorpio trattare il rinnovo del ds e del tecnico, due assoluti punti cardine della stagione storica azzurra, ed entrambi vicini alla scadenza del proprio accordo col Napoli (2024 il direttore ex Carpi e 2023 l’allenatore toscano). Il giornalista nel corso del suo editoriale ha inoltre spiegato che “non sarà una partita facile” per via del grande rapporto tra Giuntoli e Spalletti, il quale potrebbe quindi costringere il presidente azzurro a muoversi offrendo loro non tanto un lauto stipendio, quanto più un progetto che miri a fare ulteriori step in avanti nel futuro.

Rinnovi Giuntoli e Spalletti: quali sono le ultime novità?

Stando a quanto riportato da Luca Calamai dunque, al centro delle prime mosse per il futuro del Napoli potrebbero avere priorità Giuntoli e Spalletti. Di certo sia il direttore sportivo che il tecnico hanno mostrato non solo di essere all’altezza delle ambizioni di una piazza calda come quella campana, ma di essere sotanzialmente gli uomini giusti al momento giusto. Per questo motivo sarà fondamentale riuscire a chiudere quanto prima con i loro rinnovi, anche se dalle ultime news non sembra esserci eccessiva fretta.

Sia per Giuntoli che per Spalletti le ultime novità risalgono ad inizio marzo. A parlare del ds è stato il Corriere dello Sport che ha specificato come per il momento regna la calma circa la trattiva per il prolungamento dell’ex Carpi. Lato Spalletti Il Mattino ha specificato come la volontà sembra quella di proseguire nel percorso iniziato la scorsa stagione, ma anche qui, almeno per ora, la scelta è di non avere fretta e attendere la fine dell’annata. De Laurentiis dovrà quindi cercare di muoversi in anticipo per confermare i pezzi pregiati del suo cub, ma per il momento la priorità resta quella di godersi il grande momento della storia del Napoli.