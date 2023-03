Napoli, scatta il secondo bonus per Osimhen: quanto ha incassato (meritatamente) il nigeriano

Dopo la doppietta realizzata contro il Torino di Ivan Juric, per Victor Osimhen è scattato un bonus molto importante.

Dopo la vittoria in Champions League contro l’Eintracht di Francoforte, che ha certificato l’accesso ai quarti di finale della massima competizione europea per club, il Napoli di Luciano Spalletti si è ripetuto anche nel nostro campionato.

Gli azzurri, infatti, hanno battuto domenica scorsa nel match giocato in trasferta il Torino di Ivan Juric con un nettissimo 4-0. I partenopei, di fatto, hanno dominato il match contro i granata sin dai primi, visto che sono passati in vantaggio all’8’ con il gran colpo di testa del capocannoniere della nostra Serie A: Victor Osimhen.

Una volta andato in svantaggio, il Torino ha messo sì un po’ in difficoltà gli uomini di Luciano Spalletti, soprattutto con il palo colpito da Sanabria, ma poi si è dovuto inchinare dinanzi al rigore realizzato da Khvicha Kvaratskhelia, al secondo gol di giornata di Osimhen e al poker calato da Tanguy Ndombele. Tutto il Napoli contro il Torino ha di fatto fornito una gran prestazione, ma a prendersi la maggior parte della scena è di nuovo il centravanti nigeriano.

Torino-Napoli, Osimhen raggiunte quota 25 gol stagionali ed incassa un bonus: ecco la cifra

Come riportato dalla ‘Gazzetta dello Sport’, infatti, le due gare realizzate allo Stadio Olimpico di Torino contro i granata di Ivan Juric sono valsi a Victor Osimhen un bonus economico davvero importante. L’ex Lille con la doppietta siglata contro i piemontesi ha raggiunto quota 25 gol stagionali, ottenendo un altro bonus presente nel suo contratto con il Napoli.

Aurelio De Laurentiis, infatti, dovrà elargire a Victor Osimhen circa 130mila euro per aver raggiunto la gran quota di 25 reti stagionali. Tuttavia, oltre al bonus, i due gol segnati contro il Torino hanno permesso all’attaccante nigeriano di eguagliare Samuel Eto’o nel numero di reti realizzate nel nostro campionato.

Osimhen, quindi, è ormai prossimo a superare un altro record: ovvero diventare il miglior marcatore africano della storia della Serie A. Ma contro il Toro anche Kvaratskhelia ha raggiunto un traguardo molto importante.

Contro il Torino anche Kvaratskhelia ha eguagliato un record

Come riportato da ‘OptaPaolo’, con il gol segnato su rigore e con l’assist fornito a Ndombele, Kvaratskhelia ha infatti raggiunto in campionato la doppia cifra sia per quanto riguarda le reti realizzate che gli assist vincenti forniti ai propri compagni. Questo, di fatto, non accadeva nei cinque massimi campionati da ben 16 anni, ovvero da quando Diego (ex giocatore anche della Juventus) con la maglia del Werder Brema riuscì nella stagione 2006/07 a segnare 13 gol e a compiere 13 assist.