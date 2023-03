Napoli, sembra uno scherzo del destino: il sostituto di Osimhen può essere (proprio) lui

In casa Napoli cominciano le prime valutazioni sul possibile sostituto di Osimhen: può essere proprio lui.

Il Napoli viaggia a vele spiegate e ha in mente solo un obiettivo: ridare alla gente della sua città la gioia di vincere uno Scudetto che manca dalla stagione 1989/1990, anno di gloria segnato dalle gesta di Diego Armando Maradona.

E ci sta riuscendo alla grande demolendo letteralmente ogni avversario che si ritrova davanti grazie a un gioco di squadra, a un’orchestra che si muove sulle medesime note impartitegli dal maestro Luciano Spalletti. Quest’anno poi tutto è stato “facilitato” grazie all’esplosione definitiva di Victor Osimhen, un attaccante formidabile e che segna in ogni modo: il nigeriano dopo i primi due anni di ambientamento in Italia si è preso definitivamente in mano l’attacco azzurro. Di recente ha dato il suo ennesimo contributo stagionale segnando due reti al Torino, ma nel frattempo si rincorrono le voci di mercato su una sua eventuale cessione, non certa ma probabile nel caso in cui un club prestigioso bussasse in maniera convinta alla porta di Aurelio De Laurentiis.

Napoli, chi potrebbe sostituire Osimhen?

È utile ribadire che non esiste sulla piazza un attaccante somigliante al nigeriano. Per conformazione fisica e fiuto del gol, Victor non ha al momento rivali in Europa (eccezion fatta ovviamente per Erling Haaland). Ma il Napoli non può stare a guardare e per tale motivo deve per forza di cose pensare a un eventuale sostituto in caso di addio dell’ex Lille. Il Corriere dello Sport ha dedicato al tema di mercato un articolo stamane citando tre potenziali attaccanti che potrebbero essere sul taccuino di Giuntoli: Hojlund dell’Atalanta, Beto dell’Udinese e infine David del Lille (sì, proprio colui che lo sostituì quando il nigeriano scelse Napoli per rilanciare la sua carriera!). Sembra uno scherzo del destino, non trovate?

Tra questi il nome già sondato dalla dirigenza azzurra è stato quello di Rasmus Hojlund, ma non sarà facile convincere l’Atalanta che anch’ella sta lavorando per rivoluzionare il proprio reparto offensivo. Beto e David sono mere suggestioni di mercato, anche se il brasiliano dell’Udinese ha di sicuro un costo del cartellino più basso rispetto a quello del centravanti canadese in forza al Lille. In conclusione siamo di fronte a tre allettanti suggestioni di mercato, ma se ne parlerà sul serio solo a fine stagione quando Osimhen si siederà attorno a un tavolo con Giuntoli e De Laurentiis per discutere del suo futuro (ricordiamo che il contratto del nigeriano scadrà nel 2025).