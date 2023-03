Michela Persico, i segni dell’incidente in casa: cos’è successo

La compagna dello juventino Rugani in primo piano su Instagram, Michela Persico fa vedere cosa le è capitato di così brutto.

Michela Persico, moglie del difensore della Juventus, Daniele Rugani, ha mostrato ai propri follower il risultato di un incidente appena subito. La bella giornalista originaria di Bergamo e che ha 29 anni non si nasconde e non usa alcun filtro.

La brava esponente della stampa sportiva è legata allo juventino Rugani, di pochi mesi più giovane di lei, da diverso tempo. I due fanno coppia fissa sin dal 2016, quando si conobbero a margine di una intervista condotta proprio dalla bionda lombarda. Da allora è stato amore a prima vista e la coppia ha conosciuto anche dei bellissimi momenti. Come ad esempio la nascita del loro figlioletto, Tommaso, venuto al mondo nella primavera di due anni fa. Era il 2021 quando Michela Persico e Daniele Rugani sono diventati genitori, vivendo una esperienza di quelle che cambiano la vita. Ma per i due giovani e begli innamorati vip non sono mancati anche i momenti brutti e da dimenticare.

Michela Persico, la storia su Instagram: “Fa male”

Come ad esempio i tre tentativi di furto subiti nel breve volgere di pochi mesi, tra autunno ed inverno scorsi. L’ultimo è avvenuto nello scorso mese di febbraio, gli altri due tra ottobre e novembre, nella loro abitazione di Torino.

In una circostanza i ladri erano riusciti anche a penetrare in casa, dove c’erano solamente la Persico ed il piccolo Tommaso. Rugani non era invece presente in quanto impegnato con la Juventus. La donna era riuscita a mettere in fuga gli ignoti malviventi accendendo le luci, visto che era stata svegliata da qualcosa. Alla fine è giunta una decisione drastica: Michela e Daniele hanno cambiato casa. Anche qui però è accaduto qualcosa di improvviso e del quale la Persico ci mostra i segni che il tutto ha lasciato su lei stessa. La 29enne orobica ha realizzato una storia pubblicata sul suo profilo personale Instagram nella quale mostra un segno vistoso e circondato da gonfiore diffuso al labbro.

Il colpevole è il piccolo Tommy

Colpa di qualche ritocchino con il bisturi non andato come sperato? Assolutamente no! La Persico è bella così al naturale e ci tiene a specificarlo. “Questo è il risultato del giocare in casa con i propri figli”. Tommaso, nonostante i suoi due anni, è alquanto vispo e fin troppo energico e ha colpito al volto la mamma. Un rischio che ogni genitore con figli piccoli ha visto concretizzarsi in dolorosa realtà almeno una volta. Quindi niente operazione di chirurgia estetica per la donna di Daniele Rugani. Soltanto un piccolo, grande imprevisto che comunque sparirà presto.