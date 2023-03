Tottenham, clamoroso Conte: la notizia sconvolge tutti

Continua il momento non felicissimo di Antonio Conte sulla panchina del Tottenham. Il tecnico italiano, dopo l’eliminazione dalla Champions, ha fatto parlare di sé per una notizia clamorosa.

Secondo le ultime indiscrezioni, infatti, il futuro dell’ex tecnico di Inter e Juventus potrebbe cambiare repentinamente scenario, nonostante le tante voci e smentite di rito arrivate negli ultimi giorni.

Antonio Conte è alla guida del Tottenham dal novembre 2021. Nella sua prima stagione, in cui è entrato in corsa, è riuscito a portare gli Spurs, contro ogni pronostico, tra le prime quattro squadre in Premier League, conquistando la qualificazione alla Champions League. Quest’anno ci si aspettava una squadra più competitiva, ma la stagione dei londinesi non è stata all’altezza delle aspettative.

Conte, Tottenham e un divorzio che sembra annunciato: novità sul suo futuro

Dopo una campagna acquisti da oltre 175 milioni di euro e che ha visto arrivare al New White Hart Lane calciatori come Bissouma, Pedro Porro, Perisic e Richarlison, le aspettative sulla stagione degli Spurs erano molto alte. La squadra di Conte, però, ha faticato sin dall’inizio mettendo a repentaglio anche l’accesso agli ottavi di Champions, conquistati all’ultima giornata. Nel turno ad eliminazione diretta, inoltre, è arrivata la sconfitta contro il Milan che ha chiuso il percorso europeo della squadra di Conte.

L’eliminazione ha lasciato diversi strascichi e, dopo aver buttato il doppio vantaggio contro il Southampton facendosi rimontare sul 3-3 nei minuti di recupero, Antonio Conte è esploso, sfogando la rabbia contro i calciatori. Lo sfogo del tecnico italiano, secondo le indiscrezioni arrivate dall’Inghilterra, ha creato una frattura insanabile all’interno dello spogliatoio che potrebbe portare ad un addio immediato di Conte.

Tottenham pronto a salutare Conte: avanza il nome del sostituto

Il malessere fisico in seguito all’intervento chirurgico e quello emotivo, dovuto ai risultati non soddisfacenti del suo Tottenham, hanno costellato un periodo molto teso per Antonio Conte. La vittoria gettata alle ortiche contro il Southampton nell’ultimo turno di Premier League è stata la cosiddetta goccia che ha fatto traboccare il vaso, con il tecnico che nel post partita si è lasciato andare a dichiarazioni che hanno scosso l’ambiente.

Conte ha rimproverato ai calciatori il loro atteggiamento egoista e senza cuore in campo. Secondo il tecnico, ci sarebbe questo alla base dei mancati successi Spurs. I calciatori non reggerebbero il peso della pressione e dello stress e per questo, secondo Conte, si sarebbero adagiati in una comfort zone senza pretendere di più nemmeno da loro stessi. Lo spogliatoio non ha apprezzato queste accuse ed è altamente probabile che Conte possa essere allontanato sin da subito. In caso di addio immediato il presidente Levy potrebbe optare per Ryan Mason come traghettatore per poi iniziare la nuova stagione con un nuovo tecnico: in pole Pochettino e Tuchel.