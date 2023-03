Napoli, Borré e Laurienté: colpo di scena, la notizia coglie tutti di sorpresa

I nomi di Borré e Laurienté sono recentemente stati accostati al Napoli: ecco cosa sta succedendo dietro le quinte.

I due attaccanti sarebbero nei radar degli azzurri. Un doppio colpo di scena, però, ha cambiato le carte in tavola.

Il Napoli, durante la passata estate, ha operato in modo massiccio sul mercato. La rivoluzione apportata alla rosa, nonostante lo scetticismo iniziale, ha portato a grandi risultati: i nuovi acquisti si sono integrati da subito e la squadra sta volando. La vittoria del campionato è ormai ad un passo ed è anche arrivata la prima storica qualificazione ai quarti di finale di Champions League (l’avversaria sarà il Milan). Già ora si parla di quel che potrebbe accadere a fine stagione fra acquisti e cessioni: tra i nomi ricorrenti ci sono quelli di Borré e Laurienté.

Borré e Laurienté, ecco la posizione del Napoli

La dirigenza azzurra ha dimostrato in estate di non avere il timore di apportare grandi cambiamenti alla rosa. Nonostante gli addii di giocatori importanti come Insigne, Mertens o Koulibaly, infatti, la squadra di Spalletti è rimasta competitiva e sta dominando incontrastata in Serie A. Tuttavia, questo non significa che ogni anno avverrà una rivoluzione: il presidente De Laurentiis ha dichiarato che non avrà difficoltà a trattenere i top player: la volontà è quella di ripartire da una base molto solida.

Tuttavia, si sta già parlando di quella che potrebbe essere la strategia sul mercato. Nelle ultime settimane, infatti, si è parlato più volte di due giocatori nello specifico. Il primo è Rafael Santos Borré, attaccante dell’Eintracht che in passato è stato accostato anche ad Inter e Lazio.

Di lui ha parlato il giornalista Ciro Venerato ai microfoni di 1 Station Radio: “È uscita in questi giorni una notizia sull’interessamento del Napoli per Borré dell’Eintracht. Un membro dell’entourage ha contattato la società azzurra, la quale, però, ha rifiutato l’accostamento. Il club non ritiene il calciatore tecnicamente adeguato a quelle che sono le caratteristiche della squadra”.

L’ex River Plate, dunque, non sarebbe un obiettivo concreto per il Napoli, che ad oggi possono contare su un reparto offensivo formato da Osimhen, Simeone e Raspadori. Di conseguenza, risulta difficile immaginare che Borré possa vestire la maglia azzurra nella prossima stagione.

Situazione Laurienté

Armand Laurienté sta vivendo la sua prima stagione in Serie A con la maglia del Sassuolo e, fin qui, il suo rendimento è stato decisamente positivo. Nelle ultime settimane è stato accostato al Napoli come possibile rinforzo in vista dell’anno prossimo. Ciro Venerato ha commentato anche questa indiscrezione.

“La dirigenza azzurra non registra attività significative. In primis c’è una valutazione economica del Sassuolo che il Napoli ritiene fuori dai propri parametri”: così ha esordito il giornalista, che ha aggiunto come la società ritenga non necessario un investimento per rinforzare la corsia mancina, visto che c’è già Kvaratskhelia in quella zona di campo. Anche in questo caso, dunque, si tratterebbe di una pista decisamente fredda.