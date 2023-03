Calciomercato, Napoli-Inter: il colpo di scena che nessuno si aspettava

Napoli ed Inter sono al centro di un duello di mercato, ma un colpo di scena inaspettato cambia le carte in tavola.

I due club hanno messo gli occhi sullo stesso giocatore in vista dell’estate: qualcosa, però, è cambiato.

Napoli ed Inter stanno vivendo due stagioni alquanto differenti. Gli azzurri sono saldi al comando in Serie A, mentre i nerazzurri hanno affrontato diversi alti e bassi che li hanno portati ad occupare attualmente il terzo posto. Ciò che accomuna le due squadre è il percorso in Champions League: entrambe sono ai quarti e potrebbero anche sfidarsi in semifinale essendo dallo stesso lato del tabellone. Prima, ovviamente, dovranno vedersela con Milan e Benfica, due avversarie alla portata, ma insidiose. Intanto, le dirigenze sarebbero pronte a sfidarsi sul mercato, anche se un colpo di scena ha cambiato le carte in tavola.

Napoli-Inter, colpo di scena nel duello di mercato

Napoli ed Inter hanno adottato strategie differenti sul mercato nell’ultimo anno. Gli azzurri hanno apportato una vera e propria rivoluzione dicendo addio a diversi giocatori importanti per poi accogliere altrettanti rinforzi, mentre i nerazzurri hanno dovuto fare i conti con alcune restrizioni economiche. Spalletti ha anche accolto due nuovi innesti in inverno (Gollini e Bereszynski), mentre la rosa di Inzaghi è rimasta invariata.

Tuttavia, lo scenario sarebbe potuto essere differente. Le due società, infatti, avrebbero messo gli occhi sullo stesso giocatore nell’arco della sessione di gennaio, con l’Inter che sarebbe stata la più vicina delle due al raggiungimento di un accordo. Il nome in questione è quello di Franck Kessie.

Il centrocampista è stato oggetto di discussioni a proposito di uno scambio con Brozovic: la trattativa, però, non si è chiusa. Secondo varie voci provenienti dalla Spagna, i due club italiani avrebbero dimostrato un forte interessa per l’ex giocatore del Milan, che si è trasferito al Barcellona in estate a parametro zero.

Con i blaugrana non ha avuto molto spazio e, anche per questo motivo, si pensava che l’ivoriano avrebbe potuto dire subito addio se fosse arrivata l’offerta giusta. Alla fine Kessie è rimasto in Spagna e il club catalano ha dimostrato di avere ancora fiducia in lui. Inter e Napoli seguiranno ancora la sua situazione, ma, ad oggi, il futuro dell’ex rossonero è sempre più a Barcellona.

Xavi crede in Kessie: il gol cambia tutto?

Il Barcellona non ha mai perso la fiducia nei confronti di Kessie. Nonostante la scarsa continuità dettata dalla concorrenza di giocatori come De Jong, Gavi o Pedri, infatti, Xavi ha sempre dimostrato concretamente di credere nel centrocampista ivoriano. L’allenatore, infatti, non hai mai chiuso le porte al giocatore e, nelle ultime settimane, lo sta schierando più spesso.

La sua fiducia è stata ripagata: inserito a gara in corso, Kessie ha deciso il Clasico con il Real Madrid grazie ad un gol segnato al 92′ che ha consegnato tre punti pesantissimi al Barça. Questa rete potrebbe ulteriormente spingere l’ex rossonero verso la permanenza in Catalunya: Inter e Napoli osserveranno lo sviluppo della vicenda, ma, ad ora, risulta difficile immaginare un ritorno in Italia del 19 blaugrana.