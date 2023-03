Napoli, De Laurentiis può sorridere: arriva una splendida notizia

Il patron degli azzurri si gode la sua straordinaria creatura dopo l’ennesimo successo in campionato: nel frattempo arriva un’altra bellissima notizia.

Neanche il tempo di festeggiare i tre punti conquistati allo ‘Grande Olimpico Grande Torino’ che il Napoli già pensa alla prossima, attesissima e importantissima, sfida di Serie A che la vedrà affrontare il Milan di Stefano Pioli.

Spalletti approfitterà della pausa delle Nazionali per mettere in ordine i pensieri e capire cosa fare per ridimensionare ancor di più il Diavolo il quale sta vivendo una stagione complessa e che rischia di perdere persino l’accesso alla prossima edizione della Champions League. Momento negativo dei rossoneri a parte, Spalletti non si fida assolutamente dell’undici di Pioli che l’anno scorso, in un momento decisamente diversi per gli azzurri, riuscirono a sbancare il ‘Maradona’ grazie alla zampata di Olivier Giroud. Quest’anno le cose sono cambiate, ma è bene essere concentrati e non dare mai per vinto l’avversario. Intanto arrivano buone notizie per la società: lo evidenzia un algoritmo che assembla i dati delle squadre italiane.

Napoli, tanto azzurro nella formazione ideale Opta

Non è una novità dire che i singoli calciatori del Napoli stiano compiendo un percorso che li porterà probabilmente a triplicare la loro valutazione iniziale. Esempi in tal senso sono Khvicha Kvaratshelia, pagato 10 milioni ma che oggi ne vale almeno 85 (dati di Trasfermarkt) e Victor Osimhen che ha toccato quota 100 milioni di euro. A questi dati vanno aggiunti quelli di recente snocciolati dal Corriere dello Sport che, studiando le informazioni dell’algoritmo di Opta, ha riferito che ben sette calciatori azzurri sono inseriti nello scacchiere iniziale ideale della Serie A (ovvero Kim Minjae, Di Lorenzo, Lobotka, Mario Rui, Osimhen e Kvaratskhelia).

Un dominio totale, detto in altri termini. Il Napoli è straordinariamente efficace in tutti i settori del campo. Dalla difesa, dove spiccano Kim Minjae, Mario Rui e Di Lorenzo i quali hanno tanta fame e voglia di superare i loro limiti, fino al centrocampo nel quale l’eleganza di Zielinski e la solidità mentale di Lobotka la fanno da padrone; mentre in avanti quei due ‘gemelli del gol’, Osimhen e Kvara, brillano di luce propria, non da ora ma dall’inizio della stagione. Uno spettacolo insomma che però a differenza degli anni scorsi porta a risultati concreti e alla possibilità di alzare anche più di un trofeo dato che questi ragazzi hanno voglia di sbalordire anche in Europa.