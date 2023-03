Continua a tenere banco in casa Napoli la vicenda legata al futuro di Victor Osimhen. L’attaccante nigeriano sta vivendo una stagione straordinaria sia in termini di prestazioni che realizzativi.

I numeri impressionanti di Osimhen attirano sempre più l’interesse dei ricchi club europei, con diverse società pronte a fare follie per l’ex Lille. Il Napoli, intanto, studia le sue contromosse e un annuncio importante sarebbe arrivato dall’agente del calciatore.

Le continue voci di mercato e gli accostamenti alle big d’Europa non sembrano distrarre Victor Osimhen. L’attaccante nigeriano in questa stagione sta vivendo la sua consacrazione con numeri davvero straordinari. Con ogni probabilità, nel corso della prossima estate avverrà il vero e proprio assalto a Osimhen, quando saranno recapitate al Napoli diverse offerte milionarie.

Il Napoli studia il dopo Osimhen: importante apertura dell’agente

Anche nell’ultimo impegno prima della sosta dovuta agli impegni delle nazionali Victor Osimhen è stato decisivo per le sorti del Napoli. L’attaccante ex Lille ha aperto le marcature dell’incontro, e poi, trovato la doppietta personale contro i granata segnando il terzo gol nel 4-0 finale. Questa vittoria avvicina ulteriormente la squadra di Spalletti al sogno Scudetto ma ben presto i partenopei potrebbero subire un assalto per i propri gioielli.

Per questo Cristiano Giuntoli si sta guardando intorno alla ricerca di sostituti all’altezza che possano mantenere alto il livello della rosa partenopea. Uno dei più cercati è senza dubbio Victor Osimhen, oggetto del desiderio di mezza Europa. Per sostituirlo è emerso di recente il nome di un attaccante che milita in Serie A. Si tratta di Beto Betunçal, attaccante portoghese dell’Udinese. L’interesse del Napoli, però, non sorprendere l’agente dell’ex Portimonense che a Sportitalia ha parlato del suo assistito. Ecco le parole di Paulo Regula: “Quello che Beto sta facendo lo vediamo tutti. Lo vediamo noi ed allo stesso modo lo vedono i top club. Il suo rendimento parla da sé e non è normale, dato il fatto come dicevo è arrivato in Italia da una realtà minore. È questo che suscita l’interesse dei grandi club, lo trovo normale“.

Osimhen punta Haaland: norvegese quasi irraggiungibile

Victor Osimhen durante questa stagione ha più volte dato l’impressione di essere inarrestabile. Il centravanti nigeriano guida indisturbato la classifica marcatori di Serie A con un vantaggio di 7 reti su Lautaro Martinez secondo e 9 in più di M’Bala Nzola, che occupa il terzo gradino del podio.

In Europa, però, la musica è diversa e c’è chi ha fatto meglio di Osimhen. Si tratta di Erling Braut Haaland, centravanti norvegese del Manchester City. L’ex Borussia Dortmund, infatti, guida la classifica per la Scarpa d’oro con 28 reti messe a segno in Premier League, 7 in più dell’attaccante azzurro, 8 in più di Harry Kane. Osimhen, certamente, proverà a migliorare ulteriormente il suo score, ma raggiungere Haaland non sarà affatto semplice.