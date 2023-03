Calciomercato Napoli, la decisione sul ‘big’: cosa succederà in estate

Calciomercato Napoli, la dirigenza ha preso la sua decisione sul futuro del ‘big’: ecco che cosa succederà nella prossima estate.

La dirigenza del club azzurro ha deciso quale sarà il futuro di uno dei ‘big’ della rosa a disposizione di mister Spalletti: in estate potrebbe aprirsi una trattativa che lo coinvolge, ecco di chi si tratta.

La pausa Nazionali, l’ultima prima del rush finale in campionato e in Europa, permette ai club di fare un punto su quella che è stata fin qui la stagione iniziando quindi a porre le prime basi per il futuro. In casa Napoli c’è ovviamente grande entusiasmo e voglia di festeggiare dopo il 4-0 al Torino e il sorteggio fortunato in Champions League, ma per la dirigenza non c’è un attimo di tregua e questo periodo di pausa servirà per fare chiarezza su alcune situazioni in vista della prossima estate: una prima decisione in questo senso è già stata presa.

Napoli, quale futuro per il centrocampista? Ecco la decisione della società

La grande stagione fin qui disputata dagli azzurri di mister Luciano Spalletti porta inevitabilmente a porre un accento sulle possibili mosse di mercato. le voci su possibili interessi verso i ‘big’ della rosa sono già molte, ma l’obiettivo di De Laurentiis e Giuntoli è quello di tenere alto il livello di competitività della squadra. Fondamentale quindi capire chi dell’attuale gruppo potrà essere confermato e chi invece resta ancora in bilico.

Tra i calciatori il cui futuro deve ancora essere stabilito c’è anche Tanguy Ndombelè. Il francese, in gol nella sfida contro il Torino, non ha di certo vissuto una stagione da protagonista fin qui, complice anche le prestazioni di spessore dei suoi colleghi di reparto come Zielinski, Elmas, Lobotka ed Anguissa, e per questo motivo il suo riscatto dal Tottenham pare essere difficile. Su di lui Giuntoli e De Laurentiis, stando a quanto riportato da Il Mattino, avrebbero preso la loro decisione: ecco quale.

Le sole sei titolarità in stagione condite da sole due reti, quella già citata in campionato e quella contro i Rangers in Champions, rendono sotanzialmente impraticabile il suo riscatto alla cifra di 28 milioni pattuita la scorsa estate con il Tottenham, motivo per cui al momento il destino di Ndombelè sembra essere lontano da Napoli. Nonostante questo non è però da escludere che durante il prossimo mercato gli azzurri provino a trattare con gli Spurs una cifra più bassa così da riportare il centrocampista al Maradona, tutto quindi rinviato all’estate per l’ex Lione e chissà che per il suo possibile rientro non possa essere decisivo il futuro di Antonio Conte.

Ndombelè-Napoli: la trattativa passa anche da Conte?

La stagione non positiva fin qui disputata da Ndombelè, come già detto, avrebbe quindi portato la dirigenza del Napoli a scegliere di non riscattare il centrocampista transalpino, o almeno a non farlo pagando i 28 milioni stabiliti in estate con il Totteham. Da non sottovalutare sono però anche le belle parole che Spalletti ha speso per il suo numero 91 proprio nella conferenza stampa pre Torino in cui ha definito il francese “Un giocatore che mi garba”: un eventuale tentativo di riacquisto del giocatore da parte degli azzurri è quindi possibile e ad aiutare potrebbe essere, in maniera involontaria, Antonio Conte.

Una delle ragioni che la scorsa estate aveva spinto il Tottenham ad accettare l’offerta fatta dal Napoli di prestito con diritto di riscatto era stata la difficile relazione tra Ndombelè ed il tecnico salentino. Conte nel corso della passata stagione aveva infatti fatto poco affidamento su Ndombelè al punto che a gennaio aveva scelto di cederlo in prestito semestrale al Lione per poi lasciarlo partire anche in estate in direzione Napoli. Sebbene il futuro del tencico ex Inter pare lontano da Londra a fine anno, il brutto rapporto che si è venuto a creare tra il centrocampista e l’ambiente potrebbe portare ad una cessione a costi inferiori rispetto ai quasi 30 milioni attuali e chissà che quindi Ndombelè non possa rimanere in Campania anche la prossima stagione.