Napoli, società al lavoro: il destino di quattro giocatori sul tavolo

La dirigenza del Napoli è al lavoro per chiarire il futuro di quattro giocatori della rosa di Spalletti: ecco cosa sta accadendo.

Gli azzurri iniziano a pensare al domani: il destino di alcuni calciatori è un tema caldo. Ecco le situazioni e i possibili sviluppi.

Il Napoli sta vivendo una stagione trionfale e con un rendimento che ha superato ogni più rosea aspettativa. In seguito alla rivoluzione estiva, infatti, si pensava che potesse essere necessario del tempo di adattamento e di assestamento: la rosa, invece, ha assorbito da subito i cambiamenti e ha reso al massimo dalla prima giornata. Il presente è roseo e la vittoria dello scudetto è sempre più vicina, mentre i quarti di Champions rappresentano un traguardo importante, ma non definitivo. Intanto, si pensa già al futuro e, in tal senso, è fondamentale quello di alcuni giocatori: la dirigenza starebbe già valutando il da farsi con quattro di loro nello specifico.

Napoli, quattro giocatori in bilico: la situazione

I tifosi si stanno godendo questo Napoli che, ad oggi, sembra inarrestabile. Gli azzurri hanno accumulato un ampio margine di vantaggio in campionato e hanno superato agilmente gli ottavi di Champions contro l’Eintracht. I quarti saranno contro il Milan e, in caso di successo, la squadra di Spalletti affronterebbe la vincente di Inter-Benfica in semifinale. La piazza sogna in grande e si augura di aprire un ciclo in grado di continuare ad ottenere successi anche nei prossimi anni.

Tuttavia, sarà necessario capire quale sarà il futuro di alcuni giocatori. Il presidente De Laurentiis ha dichiarato che non avrà nessuna difficoltà nel trattenere i top player, anche se, come ben noto, le variabili nel calciomercato sono infinite. Inoltre, ci sono alcuni casi spinosi a livello contrattuale: Zielinski e Lozano, infatti, sono in scadenza nel 2024.

Il Napoli vorrebbe evitare di perderli a parametro zero fra un anno e, di conseguenza, potrebbe aprirsi un bivio: rinnovo e permanenza o cessione in estate. Questi casi ricordano quello di Fabian Ruiz, che era legato agli azzurri fino al 2023 e che, dopo il mancato prolungamento, è stato ceduto al PSG.

Secondo Il Corriere dello Sport, la dirigenza potrebbe cercare di rinnovare sia con il polacco che non il messicano, ma non sono esclusi colpi di scena nei prossimi mesi.

Gli altri due casi delicati

Zielinski e Lozano rappresentano due casi delicati per il Napoli: sono due giocatori importanti, ma la gestione del club è molto chiara. L’intenzione è quella di non perdere giocatori a zero e, se necessario, potrebbero essere ceduti. Ad ogni modo, ci sarebbe l’intenzione di prolungare con entrambi per poterli trattenere. Gli altri due giocatori in bilico, invece, sono Ndombele e Demme.

Il primo, che ha trovato il primo gol in Serie A contro il Torino, è arrivato in estate dal Tottenham e, almeno per ora, non ci sono segnali di acquisto a titolo definitivo: il riscatto costerebbe €32 milioni. Il secondo, invece, è reduce da un periodo complicato e vorrebbe giocare con più regolarità: per questo, potrebbe salutare in estate per vivere una nuova avventura.