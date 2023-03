Che gran colpo per il fortissimo Kvaratskhelia del Napoli. La cosa non riguarda l’ennesima giocata da urlo in campo bensì tutt’altro.

Khvicha Kvaratskhelia nuovo re di Napoli. In estate nessuno se lo sarebbe aspettato, ma il numero 77 azzurro è riuscito a far conoscere il proprio nome ed il proprio difficilissimo cognome a suon di giocate sontuose e di gol strepitosi.

Come dimenticare ad esempio le due gemme realizzate contro il Sassuolo e, più di recente, contro l’Atalanta. Sterzate, fuga, finta, controfinta, tiro, gol! Tutto nel giro di pochi secondi. In pochissimi sono capaci di fare questo, ancor meno nella attuale Serie A. Dove Kvaratskhelia ed il Napoli stanno primeggiando con la loro superiorità. Una superiorità tecnica, tattica ed organizzativa, anche fuori dal campo. La squadra allenata da Luciano Spalletti primeggia e va alla massima velocità, correndo al triplo degli altri. Ed a quanto pare Kvaratskhelia da oggi correrà anche senza la maglia del Napoli indosso. Merito del suo ultimo regalo.

Kvaratskhelia, il gioiello del Napoli si concede uno sfizio non da poco

C’è uno scatto riportato dall’account Sakartvelo Team su Instagram che sta facendo il giro del web. Al suo interno è ritratto proprio Kvara, che si trova al volante di un super bolide da sogno.

Questa fuoriserie non passa per nulla inosservata, a cominciare dal colore di un verde che si nota anche da lontano. L’auto è una Mercedes AMG GT Coupé, il cui modello base costa 140mila euro. Poi si sale man mano che vengono aggiunti i vari optional previsti. Il calciatore del Napoli è stato fotografato su questa supercar in patria. Infatti Kvara ha raggiunto la Georgia per unirsi alla propria nazionale, con la quale affronterà nei prossimi giorni le partite in calendario per le qualificazioni agli Europei del 2024. Si comincia sabato 25 marzo alle ore 15:00 con il match amichevole Georgia-Mongolia. Tre giorni dopo, martedì 28 alle 18:00 si giocherà poi la gara contro la Norvegia, questa valevole per le qualificazione ad Euro 2024.

Con lui c’è sempre la sua amata Nitza

Dopodiché se ne riparlerà a metà giugno, con la trasferta della selezione georgiana a Cipro, due settimane dopo la fine del campionato. Che per il Napoli vedrà calare il sipario contro la Sampdoria al “Maradona”, il prossimo 4 giugno.

Per quanto riguarda Kvaratskhelia, subito dopo la vittoria in casa del Torino di domenica 19 marzo, lui si è recato a Milano in compagnia della sua fidanzata, la bellissima Nitza Tavadze. Le cose tra i due ragazzi stanno andando molto bene, nonostante la distanza dettata dai rispettivi impegni. La compagna dell’attaccante azzurro sta proseguendo i propri studi in patria e con tutta probabilità prenderà in considerazione un trasferimento al seguito del suo amato una volta terminato il ciclo previsto. Si spera ovviamente che, quando questa cosa avverrà, possa avere luogo sempre a Napoli.