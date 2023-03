Napoli, la veritá di Miccoli a distanza di anni: cosa ha rivelato

Durante l’intervista a GoalCar, l’ex calciatore Fabrizio Miccoli ha rivelato tutto sul suo mancato trasferimento al Napoli.

Fabrizio Miccoli è stato uno dei calciatori italiani che più hanno lasciato in segno in Serie A, dove ha vestito le maglie di Fiorentina, Juventus, Palermo e Lecce.

L’ex attaccante si è distinto soprattutto per i suoi anni in Sicilia con la maglia rosanero dove ha collezionato 74 gol in 165 presenze, diventando un idolo per i tifosi palermitani. In A, tuttavia, Miccoli avrebbe potuto vestire anche la maglia del Napoli e durante l’intervista a GoalCar, l’ex giocatore a distanza di anni ha svelato la verità su quella trattativa che avrebbe potuto cambiare in maniera radicale la sua carriera.

Miccoli-Napoli: l’ex giocatore rivela tutta la verità

Nel 2007, dopo l’esperienza in prestito biennale al Benfica dove collezionò 14 gol in 39 presenze, Miccoli decise di lasciare definitivamente la Fiorentina per approdare a Palermo dove diventerà un vero e proprio simbolo per i i tifosi rosaneri. Tuttavia, l’ex attaccante sarebbe anche potuto non sbarcare in Sicilia e prendere invece la strada della Campania, precisamente quella verso Napoli. Nell’intervista rilasciata a GoalCar, infatti, Miccoli ha rivelato tutta la verità riguardo il suo mancato trasferimento in azzurro, dichiarando come dopo l’esperienza in Portogallo avrebbe potuto vestire la maglia del club partenopeo.

L’ex calciatore ha affermato come gli sarebbe piaciuto giocare per una piazza importante come quella partenopea, ma che alla fine il Napoli fece altre scelte, virando su Lavezzi. Miccoli dovette così scegliere il Palermo ed è stata una scelta che lo ha ben ripagato, dato che l’ex attaccante porto i rosanero ad un passo dalla Champions League. Lo stesso ex giocatore ha ammesso di essere stato fortunato a vestire la maglia del Palermo e di poter essere allenato nel corso della sua carriera tecnici come Ballardini, Zenga, Gasperini e Guidolin. La carriera di Miccoli sarebbe potuta certamente svoltare con il passaggio al Napoli, ma l’ex calciatore ha fatto capire che non rimpiange affatto il percorso che ha fatto.

Miccoli sul suo passato alla Juventus: “Non volevo lasciare i bianconeri”

Oltre a quelle di Palermo, Fiorentina e Lecce, nella sua carriera Miccoli ha avuto anche la grande opportunità di giocare per la Juventus. Sempre nel corso dell’intervista a GoalCar, l’ex attaccante ha riconosciuto come i bianconeri fossero una squadra fortissima all’epoca e che per lui fu un privilegio poter giocare con tanti campioni come Del Piero e Trezeguet. Miccoli ha poi rivelato che non avrebbe mai voluto lasciare i bianconeri proprio per questo motivo, ma alla fine lasciò comunque Torino proprio perché aveva tanto mercato, decidendo di trasferirsi alla Fiorentina.

Anche l’avventura al Benfica fu concessa a Miccoli da parte della Juventus, visto che il club bianconero ci teneva a fargli fare un’esperienza all’estero. Dopo averlo riscattato per 2 milioni di euro alle buste (l’offerta della Fiorentina era di 1,5 milioni di euro ndr.), i bianconeri decisero quindi di mandarlo in Portogallo e Miccoli ha riconosciuto come fu un’esperienza bellissima che andò oltre le sue aspettative. L’ex giocatore ha affermato come sapesse che sarebbe andato a giocare in una grande squadra, ma per lui è stata un’avventura davvero incredibile.