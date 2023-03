De Laurentiis sorprende tutti: spunta il retroscena su Allegri

Aurelio De Laurentiis sorprende tutti e rivela un incredibile retroscena su Massimiliano Allegri: protagonisti anche Spalletti e Conceicao.

Il presidente del Napoli è intervenuto nel corso della premiazione a Luciano Spalletti, vincitore del premio Bearzot, ed ha raccontato un incredibile retroscena sull’attuale tecnico della Juventus: protagonisti anche lo stesso mister azzurro e Conceicao.

Il Napoli continua a celebrare il momento d’oro che sta attualmente vivendo e in attesa dello scudetto può sorridere per i premi individuali vinti dai propri protagonisti. Dopo Osimhen, vincitore del premio come miglior atleta straniero in Italia del 2022, è stato quindi il turno di Luciano Spalletti, premiato venerdì con il prestigioso premio Bearzot. Durante la cerimonia è intervenuto anche il presidente azzurro Aurelio de Laurentiis il quale, come sempre, ha regalato spettacolo con retroscena e notizia d’attualità che hanno dell’incredibile.

Napoli, De Laurentiis senza freni: ecco la verità dietro la trattativa con Allegri

Il presidente del Napoli è senza ombra di dubbio tra i protagonsiti più acclamati della grande stagione fin qui disputata dal Napoli. Dopo le critiche veementi da parte dei tifosi durante l’estate, in particolar modo per via dei tanti addii illustri quali Insigne, Mertens e Koulibaly, De Laurentiis, insieme anche al suo staff, è riuscito a far ricredere tutti grazie a un lavoro splendido in fase di mercato con la quale ha regalato a Spalletti una rosa di assoluto spessore.

Il tecnico toscano è allo stesso modo uno dei protagonisti della grande annata azzurra, tanto da meritare il premio Bearzot. Per lui De Laurentiis, proprio durante la premiazione di venerdì, ha speso parole al miele, esaltando il lavoro fatto fin qui dal tencico e soprattutto rivelando quando e come ha pensato di ingaggiarlo per guidare la squadra: nel racconto del presidente del Napoli c’è un incredibile retroscena che riguarda anche Massimiliano Allegri, un nome che proprio in quei mesi fu associato ai campani.

Nel corso del suo intervento De Laurentiis ha raccontato di aver pensato già durante il finale della stagione 2020/2021 a Spalletti e di aver utilizzato quindi Allegri come copertura: “Nel frattempo per depistare tutti passai per Conceicao, per Allegri che venne per quattro volte a farmi lezione di calcio nei miei uffici e poi alla fine venne il bravo Luciano a riportarci tra i primi tre in Italia“. Una manovra architettata per nascondere le mosse già compiute dunque, ma ora per De Laurentiis e Spalletti è già tempo di pensare al futuro e anche di questo il presidente azzurro ha parlato.

Napoli, quale futuro per Spalletti? De Laurentiis chiaro sull’argomento

Non solo retroscena del passato all’interno dell’intervento di De Laurentiis durante la premiazione, ma anche un po’ di futuro e soprattutto di mercato. Se per quel che riguarda i giocatori della rosa il presidente del Napoli ha confermato di attendere offerte “indecenti”, ribadendo quindi che i protagonisti di questa stagione irripetibile si muoveranno solo di fronte a cifre irrinunciabili, sul fronte Spalletti la risposta di De Laurentiis è stata ancor più chiara e netta.

“Spalletti resterà a Napoli“, così, in maniera decisamente perentoria, il numero del Napoli ha voluto tranquillizzare tutti i tifosi circa il futuro del tecnico toscano. Sarà dunque lecito attendersi degli incontri a breve per permettere alle parti di potersi accordare su durata del contratto ed anche inevitabile adeguamento economico, una volta sistemato questo aspetto allora potrà partire la programmazione per la prossima stagione, ma intanto per il Napoli la testa è solo sul campo, per chiudere quanto prima il discorso scudetto e continuare a sognare in Champions League.