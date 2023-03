Nonostante in questa fase il calciomercato sia ufficialmente chiuso, scout, osservatori e direttori sportivi popolano le tribune dei campi da gioco per visionare al meglio i possibili obiettivi.

Nelle ultime ore è venuta a galla una notizia che riguarderebbe anche gli azzurri. Una delle avversarie dei partenopei, infatti, sembra voler fare sul serio per l’acquisto di uno degli obiettivi del Napoli.

Non è un mistero che Giuntoli stia costantemente all’erta per cercare i profili adatti al suo Napoli. Le sempre più insistenti voci di un possibile addio di Victor Osimhen in estate, inoltre, costringono il direttore sportivo a cercare un calciatore che possa, eventualmente, raccoglierne l’eredità insieme al Cholito Simeone, che verrà sicuramente riscattato dall’Hellas Verona.

La concorrenza è folta: Giuntoli deve guardarsi alle spalle

I nomi sul taccuino del direttore sportivo partenopeo sono diversi ma, fino a quando non verrà recapitata al Napoli un’offerta irrinunciabile, ragionare sull’attacco azzurro senza Osimhen appare prematuro. Il difficile ruolo di Giuntoli, dunque, sarà quello di visionare, monitorare e valutare profili che possano sostituire il nigeriano, ma senza affondare il colpo prima della cessione di quest’ultimo. Compito non difficile per Giuntoli che, contestualmente, dovrebbe tenere calda l’eventuale trattativa e resistere alla concorrenza delle avversarie. Uno degli obiettivi di mercato dei partenopei, infatti, potrebbe sfuggire proprio per l’inserimento di alcune concorrenti che sembrano voler fare sul serio. Come riportato da Sky Sport, una squadra di Serie A avrebbe messo gli occhi sul volto nuovo dell’Italia di Roberto Mancini: Mateo Retegui.

Si tratta dell’Inter che, secondo Sky, starebbe seguendo l’attaccante oriundo da più di un anno e che ieri ha inviato Baccin a Napoli per visionarlo da vicino. Retegui, nonostante una prova a singhiozzo contro un avversario più che ostico, è riuscito a bagnare il suo esordio con il gol. La sua prima prova con l’azzurro dell’Italia ha mostrato limiti e potenzialità del giovane attaccante italoargentino. Molto bravo con il pallone tra i piedi, Mateo si è dimostrato cinico nell’unica occasione avuta, anche se nella sua prestazione ha pagato l’inesperienza e il fisico non troppo possente, elementi non da poco se si affrontano difensori come Stones e Maguire.

L’investimento su Retegui sarebbe, dunque, in prospettiva ma nonostante ciò alcuni club, come i nerazzurri, potrebbero decidere di investire sin da subito su di lui. L’Inter, inoltre, potrebbe sfruttare i buoni rapporti con il Tigre, club che a fine anno con ogni probabilità riscatterà Retegui dal Boca Juniors. I nerazzurri, infatti, hanno inviato in prestito al Tigre il giovane attaccante Facundo Colidio, che potrebbe essere inserito come contropartita in un’eventuale trattativa.