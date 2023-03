Napoli, quando tornerà in campo Raspadori: gli ultimi aggiornamenti

Raspadori è fermo ai box da circa un mese a causa di una distrazione muscolare: ecco quando tornerà in campo con il Napoli.

L’attaccante scalpita per tornare a giocare dopo lo stop dovuto al problema fisico: ora c’è una data per rivederlo con la maglia azzurra addosso.

Giacomo Raspadori è stato uno degli acquisti principali del Napoli durante la scorsa sessione estiva. L’attaccante, arrivato dal Sassuolo in seguito ad un’operazione da €35 milioni complessivi, ha trovato un po’ di spazio sia come punta centrale che come esterno offensivo segnando anche gol importanti in Champions League e Serie A. Ora, però, è fermo ai box a causa di un infortunio muscolare: ecco quando tornerà a disposizione di Luciano Spalletti.

Rientro Raspadori, c’è la data: ecco gli ultimi aggiornamenti

I numeri di Raspadori sono stati positivi fin qui: un gol in campionato (pesante poiché arrivato allo scadere con lo Spezia) più altri quattro in Champions League (in soli 210 minuti). L’ex Sassuolo non ha avuto molta continuità a causa dello stato di forma di Osimhen e Kvaratskhelia, i due giocatori che occupano le sue posizioni in campo: tuttavia, quando è stato chiamato in causa ha sempre offerto un contributo importante.

Ora, però, è fermo da un mese a causa di un problema muscolare e in molti si chiedono quale potrebbe essere la data giusta per rivederlo in campo. Dopo la sosta per le Nazionali, infatti, il Napoli affronterà il periodo cruciale della stagione e sarà necessario l’apporto di tutti i membri della rosa. Secondo quanto riportato da varie fonti, Raspadori dovrebbe sedersi in panchina per il match con il Milan in campionato.

Gli azzurri sfideranno i rossoneri il 2 aprile per la prima partita dopo la sosta. Di fatto, questo sarà un antipasto in vista della doppia sfida di Champions League: l’ex Sassuolo dovrebbe essere presente fra i convocati e potrebbe anche avere qualche minuto nelle gambe. Il suo rientro in campo, però, dipenderà anche dall’andamento del match: Spalletti potrebbe inserirlo gradualmente per guidarlo verso un recupero ottimale in vista del fitto calendario di aprile.

Tre partite col Milan in sedici giorni: incrocio fondamentale

Il Milan sarà il primo avversario del Napoli dopo la sosta: in campionato la situazione è “tranquilla”, ma i rossoneri cercheranno punti importanti per la qualificazione alla prossima Champions League. La questione diventerà più tesa fra il 12 ed il 18 aprile, date in cui andrà in scena il doppio incrocio in Europa.

La squadra di Spalletti ha raggiunto i quarti di finale per la prima volta nella storia del club, ma non ha intenzione di fermarsi qui: l’obiettivo è arrivare in semifinale (contro una fra Inter e Benfica) sognando la finale. In quei giorni, dunque, il Napoli si giocherà una parte importante di stagione e lo farà con un’arma in più: Giacomo Raspadori.