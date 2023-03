Fenomeno Kim: il Napoli se lo coccola, ma l’addio ora è possibile | Destinazione inaspettata

Il Napoli, nonostante la stagione strepitosa disputata fin qui, sembra già concentrata sulle strategie per il mercato estivo.

Il calciomercato estivo sembra già prendere forma, nonostante la stagione sia ufficialmente entrata nella sua fase cruciale.

Tra le società che sembrano programmare la prossima stagione troviamo il Napoli che, nonostante la strepitosa stagione disputata fin qui sia in campionato che in Champions League, ha tutta l’intenzione di rinforzarsi in estate. Oltre ai possibili nuovi innesti, però, i partenopei saranno chiamati a resistere ai numerosi assalti che le big d’Europa tenteranno per propri gioielli. Osimhen e Kvaratskhelia sono senza dubbio i più desiderati, anche se molte società sembrano aver messo gli occhi su un altro perno della squadra di Spalletti. Stiamo parlando di Kim Min-jae, che non sta facendo rimpiangere Koulibaly ai tifosi partenopei. Sul gigante coreano, però, sembrano muoversi i grandi club inglesi.

La Premier fa sul serio per Kim: la clausola spaventa il Napoli

Come detto, Kim Min-jae è uno degli artefici della splendida stagione disputata dal Napoli, sia in campionato che in Champions League.

Il coreano, arrivato per sostituire Koulibaly, si è dimostrato subito all’altezza della situazione, entrando di fatto nel cuore di tutti i tifosi partenopei. Le ottime prestazioni svolte dall’ex Fenerbahce, però, non sono passate inosservate agli occhi dei grandi club, che in estate potrebbero bussare alla porta di Aurelio De Laurentiis per cercare di strapparlo al Napoli. Tra le squadre che monitorano la situazione troviamo i più grandi club di Premier League, rimasti stregati dalle qualità del classe 1996. Il patron azzurro non è intenzionato a privarsi del proprio perno difensivo, ma un dettaglio non da poco spaventa i tifosi del Napoli. Nel contratto di Kim, infatti, è presente una clausola rescissoria di 50 milioni di euro, che consentirebbe al calciatore di lasciare il Napoli.

Questo, ovviamente, ha messo in allerta i grandi club inglesi, che non avrebbero problemi a sborsare tale cifra per aggiungerlo alla propria rosa e strapparlo agli azzurri. De Laurentiis, per cercare di evitare questo scenario, sta cercando una soluzione per rinnovare il contratto del calciatore, anche se al momento non sembrano esserci novità in merito. Perdere il classe 1996 sarebbe un duro colpo per il Napoli, visto che Spalletti lo ritiene determinante per il proprio reparto difensivo. Il calciomercato estivo sembra già entrare nel vivo, con il Napoli che ora trema per la situazione legata al proprio diamante difensivo. La Premier sembra intenzionata a fare sul serio.