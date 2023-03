Napoli in lutto, comunicato ufficiale del club per un giovane azzurro

Brutte notizie in casa Napoli: il club azzurro attraverso un comunicato ufficiale ha espresso il cordoglio per un giovane azzurro.

Lutto in casa Napoli. L’ottimo momento stagionale per un momento a Castel Volturno è stato messo da parte per una scomparsa che ha segnato l’intero ambiente partenopeo.

Attraverso un comunicato ufficiale il club ha deciso di esprimere il proprio cordoglio per un giovane azzurro. Un lutto che lascia sicuramente un vuoto incolmabile in tutto l’ambiente napoletano e tutti si sono stretti intorno al calciatore. E la brevissima nota che il club ha pubblicato su Twitter è la conferma di un ambiente unito e compatto.

Napoli in lutto: la nota del club

Questa volta a comunicare il lutto che ha colpito il Napoli è stato direttamente il club con una nota ufficiale. La società partenopea ha deciso di stringersi attorno ad uno dei talenti della propria Primavera e sopportarlo in questo momento per lui non sicuramente facile. La speranza è che magari anche attraverso il campo e le prestazioni il calciatore riesca a superare il momento complicato.

La vicinanza della società a Francesco Pio Falzarano, comunque, conferma un ambiente molto compatto e questa è sicuramente un’arma in più soprattutto per il finale di stagione dove magari, anche a Scudetto conquistato, i giovani potranno trovare spazio. Intanto il Napoli in questo 29 marzo si è voluto stringere attorno al proprio calciatore della Primavera per la scomparsa della madre. Un vuoto sicuramente incolmabile per il calciatore e siamo certi che la vicinanza del club partenopeo gli consentirà di superare il momento difficile.

La società manderà sicuramente una rappresentanza ai funerali per confermare il proprio sostegno al calciatore, che nelle prossime settimane tornerà in campo e siamo certi che farà di tutto per onorare il ricordo di una persona che sicuramente lo ha sostenuto molto nel suo cammino da calciatore almeno fino a questo momento.

Come è morta la madre di Francesco Pio Falzarano

La notizia della morte della madre di Francesco Pio Falzarano ha fatto il giro dell’Italia in davvero poco tempo considerando le modalità. La donna, infatti, era stata ricoverata in ospedale per un intervento chirurgico e proprio subito dopo l’operazione, a causa di alcune complicanze, è avvenuto il decesso.

Come riportato da Fanpage, i familiari hanno subito sporto denuncia per verificare meglio quanto successo e la Procura ha aperto un’indagine per capire eventuali responsabilità. Al momento risultano indagati sei medici, ma si tratta di un atto dovuto. Sicuramente nelle prossime settimane ci saranno delle importanti novità su questa vicenda.