Marquez sotto tiro, dopo i colleghi lo abbandonano anche i fan: commenti

Marquez sotto tiro per quanto accaduto nel Gran Premio del Portogallo. Il campione spagnolo al centro delle polemiche

Anche i fan, oltre agli altri piloti della MotoGP, hanno stigmatizzato il suo comportamento in pista e ora non gli risparmiano più nulla. Non sarà facile per lui riconquistare la fiducia del pubblico.

Momento difficilissimo per Marc Marquez. Il campione spagnolo ha combattuto con le unghie e con i denti nel corso degli ultimi 2 anni e mezzo per recuperare a pieno dal brutto infortunio subito al braccio destro. Le 4 operazioni per ricostruire nel migliore dei modi il suo omero, i problemi di infiammazione dell’arto e la mancanza di forza nel guidare la moto da quel lato, sono stati spazzati via da un inverno finalmente positivo.

Dopo l’intervento effettuato lo scorso giugno negli Stati Uniti, l’otto volte iridato ha ripreso il cammino verso il 100% della propria condizione fisica. Ora che si è quasi completamente ristabilito, però, iniziano i problemi tecnici. Si perché la Honda che sta guidando non è la stessa con cui ha sbaragliato la concorrenza nelle precedenti stagioni. Questo lo ha portato a spingere oltre i limiti a Portimao, nel tentativo di stare con i migliori.

Se in Qualifica è riuscito con furbizia a sfruttare la scia e a conquistare la pole (e anche un terzo posto nella Sprint Race), la domenica il suo piano è naufragato.

Marquez sotto accusa: i suoi colleghi non gli perdonano la condotta di gara a Portimao

Al terzo giro del GP del Portogallo, in ingresso di Curva 3, il fenomeno di Cervera ha completamente sbagliato i tempi della staccata. La carambola ha portato alla duplice caduta di Jorge Martin (poi ripartito) e di Miguel Oliveira (rimasto a terra dolorante).

Come se non bastasse, lo stesso #93 ha subito delle gravi conseguenze fisiche, che lo costringeranno a saltare il prossimo appuntamento in Argentina. Rientrato in Spagna, Marquez ha subito immediatamente un intervento alla mano destra, per ridurre la frattura scomposta intrarticolare della base del primo metacarpo del pollice.

Come annunciato dal suo entourage, non sarà presente a Termas de Río Hondo, per il GP d’Argentina e proverà a recuperare al meglio per Austin. Tra l’altro la penalità di due long lap inflittagli dalla Direzione di Gara, verrà scontata proprio nella gara americana (o comunque al suo rientro).

I tifosi sono delusi: tanti commenti negativi per quanto visto a Portimao

Tutti i piloti della MotoGP sono stati concordi nel condannare la manovra di Marquez e il suo atteggiamento in gara. Oltre al fatto che fosse recidivo, in pochi hanno creduto al presunto problema meccanico che lo ha costretto ad andare lungo in staccata.

Le condanne nei confronti dello spagnolo non sono arrivate solo dai piloti e dagli addetti ai lavori ma anche dai fan, imbufaliti per quanto accaduto. Dalle tribune di Portimao si è alzata una selva di fischi al momento del suo rientro al box, ovviamente anche per il fatto di aver buttato giù l’idolo di casa, Oliveira.

Il resto del dissenso si è manifestato sui social, con commenti davvero poco teneri sotto ad un suo post su Instagram.

C’è chi ha scritto: “Siete pazzi? Ha quasi ucciso Miguel Oliveira!”, oppure “Se non subirà una penalità, la gente dovrebbe smettere di guardare la MotoGP”.

Poi altri ancora: “Non ci sono scuse. E’ ora che la MotoGP ti bandisca”; “Avresti dovuto rimanere com’eri, infortunato e fuori dalla MotoGP“. Insomma l’epoca dei larghi consensi sembra davvero lontana.