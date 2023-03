Mito Kvaratskhelia: avete visto la sua fidanzata? Vi manderà ai matti

Quali informazioni abbiamo sulla bellissima fidanzata di Kvaratskhelia. Il calciatore del Napoli è felicissimo, cosa fa lei.

La fidanzata di Kvaratskhelia è diventata una vera e propria celebrità, nel suo piccolo. Tutti i più accaniti tifosi del Napoli conoscono ormai il nome di Nitsa Tavadze. Ed i suoi post rappresentano ormai una piacevole consuetudine.

Infatti la fidanzata di Kvaratskhelia ha preso la simpatica abitudine di pubblicare dei post celebrativi come dedica al proprio compagno. I due giovani poi hanno lasciato degli scatti di alcuni loro momenti privati. Cosa che è possibile visionare consultando i rispettivi profili social. Al di fuori del campo il numero 77 azzurro è un ragazzo come tanti altri. Ama vestire sportivo, con larghe felpe e cappuccio. Mentre la fidanzata di Kvaratskhelia appare spesso molto elegante, con un viso che trasmette l’idea di bellezza e di delicatezza. Parliamo di una donna che sa veramente come curare la propria immagine, nonostante la semplicità che spesso la caratterizza.

Kvaratskhelia fidanzata, cosa sappiamo di Nitsa Tavadze

Nitza Tavadze, per il resto, è una donna alquanto riservata. Il suo Khvicha Kvaratskhelia era già famoso e molto amato nella loro patria, la Georgia. Ma l’affetto e la celebrità che hanno contraddistinto l’ex attaccante di Rubin Kazan e Dinamo Batumi una volta giunto in Italia per giocare nel Napoli hanno rappresentato qualcosa di enorme da gestire.

Ora tutti sanno chi è Kvaratskhelia e ne hanno anche imparato a pronunciare il complicatissimo cognome. E non è poco, ve lo possiamo assicurare. Vuol dire che la punta venuta da Est ha saputo veramente lasciare il segno. Di conseguenza anche la sua fidanzata ha dovuto adottare qualche contromisura. Come ad esempio il rendere privato il proprio profilo personale Instagram. All’inizio era liberamente consultabile ma poi – ed è facile immaginare perché – le innumerevoli richieste da parte dei tifosi del Napoli devono avere costretto Nitza ad inserire qualche filtro. E allora non resta che aspettare che lei pubbliche le sue storie per saperne di più.

In patria si parla di matrimonio

Per il resto siamo a conoscenza del fatto che Kvaratskhelia e Nitza Tavadze non vivono insieme. Lei risiede ancora in Georgia, e sembra che rimarrà in patria fino a quando non avrà completato i propri studi in Medicina.

Khvicha ha 22 anni mentre lei uno in meno. Ad ogni modo le occasioni per viaggiare in Italia non mancano. Dopo la vittoria contro il Torino per 4-0, Kvaratskhelia e la sua compagna si sono spostati a Milano dove hanno cenato insieme. Lei poi è sempre presente allo stadio per sostenere il suo amato. E sembra anche che, nel corso dell’estate 2023, i due abbiano in programma un matrimonio, come sostenuto dalla stampa georgiana.