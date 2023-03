Totti-Spalletti, rivelazione sconcertante: mondo del calcio impietrito

Negli anni si è parlato molto spesso del rapporto tra Francesco Totti e Luciano Spalletti, a Roma, ma ogni personaggio la racconta a suo modo

L’addio alla Roma di Francesco Roma, grande capitano giallorosso, ha sempre creato grande scompiglio nel mondo del calcio, soprattutto affiancato a Luciano Spalletti.

Negli ultimi anni si è parlato molto spesso di quanto successo tra Francesco Totti e Luciano Spalletti, prima dell’addio al calcio dato dal calciatore e capitano giallorosso. Tanti hanno pensato che il tecnico avesse fatto fuori dai giochi l’attaccante, a causa di problemi tra di loro, portandolo a lasciare il mondo del pallone in maniera non ottima. Lo stesso Luciano Spalletti, però, ha sempre detto che questa situazione non è mai esistita.

Il calciatore romano ha vissuto la maglia giallorossa come una seconda pelle, rifiutando in diverse occasioni anche offerte importanti per non tradire la Roma. La sua scelta è sempre stata amata, ovviamente, da tutti i tifosi che si sono sempre schierati dalla sua parte, in ogni tipo di occasione, come in questa possibile diatriba con il tecnico Luciano Spalletti.

Totti-Spalletti, parla Walter Sabatini sulla situazione

Walter Sabatini, ex direttore sportivo di Roma e Inter, è tornato a parlare di uno dei tormentoni più grandi negli ultimi dieci anni nel mondo del calcio italiano: “Io vi posso dire che Francesco Totti non ha mai litigato con Luciano Spalletti, onestamente. Questa è stata una discussione che è stata portata avanti, principalmente dalla città di Roma. Bisogna dire che siamo arrivati al momento di chiudere questo discorso mettendo una pietra sopra. Francesco Totti ha vinto una scarpa d’oro dopo essere stato alla corte di Luciano Spalletti, deve capire cosa l’allenatore sia stato realmente per lui”, queste le parole del grande direttore sportivo riportate dal Corriere dello Sport.

Questa situazione, come raccontato dallo stesso Walter Sabatini, è stata un grande life motive del calcio italiano e, ovviamente, in quello capitolino. Se andiamo ad analizzare il mondo romanista, infatti, negli ultimi anni si sono create due fazioni, ben distinte, tra coloro che sono dalla parte di Francesco Totti e chi, invece, si è schierato al fianco di Luciano Spalletti. Questa cosa non ha mai fatto bene all’ambiente Roma perché in alcune situazioni può aver dato fastidio alla causa giallorossa e, magari, portato qualche malumore dal punto di vista mentale.