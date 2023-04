Kvaratskhelia, l’annuncio a sorpresa che sta scuotendo Napoli: “Già fatta”

Tutti pazzi per Kvicha Kvaratskhelia, una mania che in quel di Napoli è esplosa sin dal primo giorno. Il georgiano ha mostrato tutto il suo smisurato talento ed ora si lavora per tenerlo a lungo in azzurro

Tutti gli occhi sono sul Napoli di Luciano Spalletti, che si prepara a riprendere la propria corsa verso uno scudetto che manca decisamente da troppo tempo. Gli azzurri stanno mettendo in campo un’annata stellare, in cui resta vivo anche il sogno di portare quanto più avanti possibile il proprio percorso in Champions League.

In Serie A la distanza è siderale, mentre in ambito europeo ci sarà un doppio confronto col Milan tutto da vivere. Spalletti potrà contare sulle proprie armi migliori, tra cui anche il solito Kvicha Kvaratskhelia, esterno georgiano che ha subito conquistato Napoli a suon di gol, assist e giocate da autentico fenomeno. Un impatto devastante sugli azzurri e sul campionato italiano, quello messo in campo dal classe 2001 che è già arrivato a quota 14 reti e 16 assist stagionali tra tutte le competizioni sotto i dettami di Spalletti. Un calciatore già di ampio respiro internazionale, che rispetto al suo arrivo estivo ha già moltiplicato esponenzialmente il proprio valore di calciomercato, così come le attenzioni su di lui da altri grandi club europei.

Calciomercato Napoli, Kvaratskhelia si avvicina al rinnovo: l’annuncio che fa sognare i tifosi

Un exploit tanto importante quello di Kvaratskhelia da attirare su di lui le mire di diversi top club. Per scongiurare pericoli gli azzurri potrebbero quindi andare a prolungare il contratto del fenomeno georgiano, con annesso ritocco di ingaggio, andando di fatto a blindarlo.

A tal proposito il collega di ‘Footmercato’ Santi Aouna ha evidenziato che secondo le sue informazioni il Napoli andrà ad estendere l’accordo con Kvara di un ulteriore anno fino al 2028, con annesso passaggio di stipendio da un milione a 2,5 a stagione, fino anche ad un arrivo a 4 milioni annui, bonus compresi. In merito inoltre ad un’eventuale cessione i partenopei potrebbero ascoltare proposte solo dal 2024, anche se per un nuovo potenziale accordo col calciatore non sarebbe poi prevista alcuna clausola rescissoria. A queste condizioni pare evidente come il Napoli, nel caso in cui voglia sedersi al tavolino per ascoltare proposte, possa fare il prezzo di mercato e non andrebbe al di sotto dei 100 milioni di euro. Notizie contrastanti arrivano ad ogni modo sul rinnovo potenziale di Kvaratskhelia, che secondo il giornalista avrebbe già accettato il prolungamento.