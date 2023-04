Il ‘Nuovo Osimhen’ per il Milan: 33 milioni per il ko al Napoli

Il centravanti nigeriano è conteso tra Milan e Napoli in un testa a testa incredibile, Maldini avanza la proposta d’acquisto e d’ingaggio

Il Napoli di Luciano Spalletti continua ad essere la squadra da battere sul campo, grazie ai 71 punti conquistati nel campionato di Serie A e il netto distacco sulla seconda classificata a fungere da ‘cuscinetto’ ammortizzante. Lo Scudetto sembra dunque a portata di mano, sebbene per gli scaramantici sia ancora presto per dirlo. Il prossimo big match contro il Milan, in ogni caso, potrebbe sancire l’ennesimo giro di boa verso questo incredibile traguardo storico.

Protagonisti dell’impresa non sono soltanto il tecnico ed il suo staff, ma anche gli uomini schierati in campo a partire dall’ineguagliabile duo Kvaratskhelia-Osimhen. Loro che, in momenti diversi, sono stati prelevati dalla lungimirante dirigenza partenopea con la concreta speranza che potessero diventare anch’essi pezzi di storia azzurra. Un plauso speciale anche al direttore sportivo Giuntoli, bramato da tante altre realtà internazionali per l’ottimo lavoro svolto finora. E a detta di molti, il Napoli sarebbe vicino alle prestazioni sportive di uno che come Osimhen non la manda a dire agli avversari. Colui che potrebbe rappresentare l’ennesimo colpo di finezza del direttore sportivo.

Calciomercato, il talento ‘strega’ Napoli e Milan: contesa e maxi offerta rossonera

Si tratta di Victor Boniface, giovanissimo centravanti classe 2000 che sta facendo faville con la maglia belga del Royale Union Saint Gilloise soprattutto in Europa League. Il club, seppur di modesta entità, sta letteralmente sbancando nella seconda competizione europea per importanza dopo la Champions League ed è prossima ad affrontare nei quarti di finale contro i colossi del Bayer Leverkusen.

L’unico pericolo concreto per il Napoli, però, potrebbe essere rappresentato non soltanto dalla Lazio ma soprattutto dai prossimi avversari del Milan. Il direttore sportivo rossonero Paolo Maldini vorrebbe regalare il suo profilo a Stefano Pioli a partire dalla prossima stagione e sembrerebbero esserci tutte le carte in regola per colpire in estate. L’idea è quella di un’offerta da circa 20 milioni di euro, ai quali andrebbero poi aggiunti 2 milioni di euro netti per i successivi cinque anni di contratto.

Un totale da 13 milioni di euro lordi detraibili con il Decreto Crescita. Complessivamente, dunque, l’operazione varrebbe 33 milioni. Una cifra di non poco conto, giustificata per un talento in ascesa che al Milan servirà dopo l’uscita di scena di Ibrahimovic, Rebic e (forse) Giroud. Nulla da fare per il Napoli, dunque, lasciato allo sbaraglio come le altre pretendenti. In questo il presidente Aurelio De Laurentiis non potrà far risuonare la propria voce.