Napoli attento, lo scippo dall’Inghilterra fa tremare i tifosi: addio annunciato

Per il Napoli dall’Inghilterra stanno arrivando pessime notizie. Sembra infatti che sia previsto uno scippo pronto a far tremare i tifosi

Il calciomercato dei partenopei ha già la notizia dell’anno con svariati mesi di anticipo. Ammettendo ovviamente che quanto ipotizzato si avveri. Perché si sa, nel mercato così come nella vita di ogni giorno le garanzie sono poche.

Prima di introdurre la notizia vera e propria è bene inquadrare il contesto generale. La Premier League a livello monetario è una delle leghe più floride in circolazione. Perfino le squadre appena promosse hanno delle disponibilità ingenti. Questo per via di una tutela “commerciale” del calcio decisamente migliore. Molto più proficua rispetto ad altri campionati dello stesso livello. Questo permette ai club di avere un potere “decisionale” maggiore.

Il Napoli trema: assalto United in casa azzurra

Per questo motivo ogni anno, puntualmente, si legge di cifre mostruose. Dal punto di vista dell’Italia potrebbero sembrare dati anormali, ma in Inghilterra rappresentano senza ombra di dubbio una situazione ordinaria. Tra le squadre che eccellono in tal senso rientra sicuramente il Manchester United. Si tratta di uno dei club ancora oggi più tifati in tutta Europa, oltre ad avere anche degli accordi economici di assoluto interesse.

Questo permette loro di guardare al mercato estero con maggiore lungimiranza. Il loro sguardo si è rivolto anche al Napoli. I partenopei hanno una serie di giocatore che altrove farebbero davvero bene. Ragion per cui trattenerli è davvero difficile. Tra questi rientra sicuramente (quasi) tutto il reparto offensivo. In passato si era già parlato di Osimhen in Inghilterra, ma la pista in questione era stata temporaneamente raffreddata. Per buona pace dei tifosi che lo vorrebbero in azzurro ancora per del tempo.

Questa volta è nato però un nuovo pensiero. Una nuova “minaccia” all’orizzonte, pronta a tutto pur di strappare a Spalletti le armi più letali e pregiate del suo arsenale. Lo United sta provando ad insidiare il Napoli con un affondo davvero efficace. La disponibilità economica di cui parlato sopra è troppo importante per essere bypassata. Soprattutto per le dinamiche del calcio moderno, dove talvolta i soldi sono la conditio sine qua non per ogni trattativa. L’ultimo obiettivo sondato è Goncalo Ramos, attualmente di proprietà del Benfica. Con una clausola rescissoria di 120 milioni di euro non è certamente alla portata di tutti. Ma i Red Devils, come di consueto, potrebbero non avere grosse difficoltà a spendere.