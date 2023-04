Tacchi e aderenze pericolose: Giorgia Palmas rovente

Giorgia Palmas condensa come al solito eleganza e sensualità da capogiro, la conduttrice tv ed ex velina sempre più mozzafiato

Fin dal suo debutto ufficiale sulle scene, ha raccolto ammiratori a frotte. E a distanza di anni, continua a incantare per il suo fascino che non lascia scampo e che fa innamorare sempre al primo sguardo come una volta. Signore e signori, Giorgia Palmas, e già non ci sarebbe bisogno di aggiungere altro.

La splendida Giorgia, tra le tante che si sono succedute come veline di Striscia la Notizia, si è ritagliata un posto di primissimo piano nel cuore dei fan. E rispetto ad allora, non sembra cambiato praticamente nulla, anzi.

Giorgia Palmas, applausi a scena aperta per una bellezza intramontabile

All’approdo nel popolare tg satirico, nel 2002, Giorgia aveva il compito, per niente facile, di non far rimpiangere la conterranea Elisabetta Canalis, che aveva fissato piuttosto in alto l’asticella delle aspettative ponendosi come scomodissima pietra di paragone.

Ma Giorgia, che nel 2000 aveva sfiorato la corona di Miss Mondo arrivando seconda nel prestigioso concorso internazionale, non era certo una qualunque, ed è riuscita nell’impresa. Insieme all’amica e collega Elena Barolo, ha composto una delle coppie più applaudite e indimenticate di ballerine di Striscia.

Da lì, una brillante carriera da conduttrice televisiva per Giorgia, che nel corso degli anni è sempre stata una presenza fissa e imprescindibile del mondo dello spettacolo. E, naturalmente, dei social, dove continua ad attrarre consensi senza soluzione di continuità. Su Instagram, quasi due milioni di followers per lei, che a 41 anni appare ancora giovanile e irresistibile come un tempo.

Giorgia Palmas, stile sempre e comunque: anche in abiti casual lascia senza fiato, le curve si intuiscono quanto basta

Quasi ogni giorno, sul web corrono scatti che immortalano alla perfezione bellezza e sensualità da capogiro. Basta poco a Giorgia per far impazzire i suoi ammiratori, come in questo caso.

Presentando una nuova puntata del programma ‘Un armadio per due‘, la vediamo sfoggiare un look casual piuttosto inedito, ma dove la classe super seducente continua a farla da padrona. Tacchi alti, figura slanciata, pantalone aderente quanto basta per far risaltare il vertiginoso lato B e top che incornicia la sua silhouette sinuosa, con scollatura sulla schiena piuttosto ammiccante come ciliegina sulla torta. Un ennesimo capolavoro che, al solito, attira like e commenti entusiasti da tutta la community.