Juve-Napoli, che tradimento: arriva a metà prezzo

La stagione è ufficialmente entrata nella sua fase più calda ma, nonostante questo, diverse società sembrano già proiettate al prossimo calciomercato estivo.

Tra queste troviamo il Napoli di Luciano Spalletti, che è intenzionato a rinforzarsi ulteriormente in estate. Nonostante il dominio in campionato, e l’ottimo percorso in Champions League che vedrà gli azzurri affrontare il Milan nei quarti di finale, la società sembra già programmare il futuro. Oltre ai possibili nuovi innesti, il Napoli sarà chiamato a valutare le offerte in arrivo per i big, su tutti Victor Osimhen, cercato dai più grandi top club europei. Qualora la cessione del bomber nigeriano dovesse concretizzarsi, la dirigenza non vuole farsi trovare impreparata, tanto da aver individuato il giusto profilo per sostituirlo.

Il Napoli piomba su Morata: possibile beffa per la Juventus

Stando a quanto riporta il portale elgoldigiatal.com, il Chelsea sarebbe pronto a sferrare l’assalto per arrivare a Victor Osimhen. I blues, infatti, sembrano disposti a mettere sul piatto circa 100 milioni di euro per assicurarsi il capocannoniere della Serie A, e stanno pensando di muoversi in anticipo per evitare aste al rialzo. Qualora la cessione di Osimhen si concretizzasse, il Napoli avrebbe individuato in Alvaro Morata il giusto profilo per sostituirlo.

Il calciatore sta vivendo una stagione di alti e bassi all’Atletico Madrid, con la quale ha realizzato dodici reti in 35 partite disputate tra campionato e coppe. Sempre stando a quanto fa sapere il portale, i colchoners chiedono circa 30 milioni di euro per lasciar partire il classe 1992. Il club di De Laurentiis, però, non sembra intenzionato a sborsare tale somma, anche per via del contratto in scadenza nel 2024 del calciatore. I partenopei, infatti, sembrano intenzionati a presentare un’offerta da circa 15 milioni di euro per convincere l’Atletico a cederlo.

Sull’attaccante biancorosso è forte anche l’interesse della Juventus, che vorrebbe riportarlo a Torino. Le difficoltà legate al caso plusvalenze e, soprattutto, in caso di cessione di Osimhen da parte del Napoli, potrebbero mettere in ginocchio la vecchia signora, che non potrebbe far nulla. Il calciomercato estivo sembra già entrare nel vivo, con Osimhen che sembra pronto a decollare in direzione Londra. Il Napoli, invece, spera di regalare Morata a Spalletti, in modo da aggiungere qualità ed esperienza al reparto avanzato. Il calciomercato è pronto ad entrare nel vivo.