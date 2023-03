Napoli, altro che 150 milioni per Osimhen: spunta la cifra record

Victor Osimhen è seguito da tante big europee, ma il Napoli di De Laurentiis per cedere il nigeriano pretende una super cifra.

Il Napoli è arrivato alla sosta di fine marzo con i successi contro l’Eintracht di Francoforte in Champions League e contro il Torino di Ivan Juric. La vittoria contro la squadra di Oliver Glasner ha portato con sé la qualificazione ai quarti di finale (prima volta nella storia del team azzurro) della massima competizione europea per club .

L’affermazione contro i granata, invece, ha permesso al Napoli di aumentare ancora di più il distacco sul secondo posto. In attesa della decisione del Collegio di Garanzia del Coni sulla penalizzazione di 15 punti inflitta alla Juventus di Massimiliano Allegri, il Napoli ha 19 punti di vantaggio sulla Lazio dell’ex Maurizio Sarri.

I capitolini, sfruttando la vittoria nel derby contro la Roma di José Mourinho ed il ko dell’Inter di Simone Inzaghi contro la Juventus, si sono infatti portati al secondo posto. Tuttavia, oltre ad aver fatto aumentare il distacco sulle proprie dirette inseguitrici, la gara contro il Torino ha ribadito la grandissima forza di Victor Osimhen. Il nigeriano, di fatto, contro i granata ha prima segnato una doppietta e poi ha dato il via all’azione del gol di Ndombele.

Aurelio De Laurentiis vuole almeno 170 milioni di euro per cedere Victor Osimhen

Proprio grazie a questa super stagione, 25 gol in 29 partite tra tutte le competizioni, su Victor Osimhen ci sono in questo momento tantissime indiscrezioni di mercato. Tuttavia, come riportato da ‘Sky Sports Uk’, per prendere il giocatore partenopeo ci vogliono almeno 170 milioni di euro. Aurelio De Laurentiis, di fatto, ha dato proprio questa risposta all’interesse per il nigeriano del Manchester United e del Chelsea.

Su Osimhen, infatti, la luce dei riflettori della Premier League (campionato in cui lo stesso calciatore vorrebbe giocare un giorno) è accesa da tempo, ma alla lista delle pretendenti bisogna inserire anche il ricchissimo PSG. Il club di Parigi, come riportato dalla stampa parigina, sarebbe infatti pronto ad incontrare in questi giorni l’entourage dell’attaccante di Luciano Spalletti.

Nel frattempo, lo stesso Victor Osimhen ha rilasciato in queste ore alcune dichiarazioni che hanno fatto saltare di gioia sia Luciano Spalletti che i tifosi azzurri.

Victor Osimhen: “Siamo in corsa per diventare campioni e festeggiare”

Il calciatore nigeriano, ai microfoni di ‘Elegebete Tv Sports’, si è infatti soffermato così sul suo momento magico nel Napoli: “Sono estremamente orgoglioso di me stesso per questi numeri pazzeschi per il mio bene, per il Napoli e per la mia squadra. E adesso siamo in corsa per diventare campioni e festeggiare. Amo Spalletti perché crede che non sia fatta fino a quando non sia davvero fatta. Questa sua mentalità l’ha trasmessa a tutto lo spogliatoio. Stiamo lavorando come se stessimo rischiando la retrocessione. Questo è il nostro segreto”.