Osimhen in Mare Fuori? Chi sarebbe, l’annuncio in diretta

Victor Osimhen in Mare Fuori? Ecco chi potrebbe essere l’attaccante del Napoli nell’amatissima serie, l’annuncio in diretta.

Il centravanti degli azzurri è sempre più amato dai tifosi campani tanto da dedicargli tantissimi ‘riconoscimenti’ di ogni tipo: l’ultimo è un’associazione alla nota serie televisiva Mare Fuori, ecco infatti chi potrebbe essere Osimhen.

Napoli si prepara a festeggiare il proprio terzo scudetto della storia e in contemporanea sogna in grande anche in campo europeo. Nel capoluogo della Campania i festeggiamenti sono ormai pronti e si attende solo che la matematica dia il via ad un momento che sarà inevitabilmente unico per tutti i tifosi. Gli uomini di mister Spalletti stanno regalando ai propri supporter un vero e proprio sogno ad occhi aperti, con il Napoli che non solo è primo ma addirittura dominante, al punto che per tutti i giocatori sono continui i messaggi di affetto: su tutti però quello che più sta avendo amore dai propri tifosi è senza dubbio Victor Osimhen.

Osimhen e Mare Fuori: ecco la dichiarazione di uno protagonisti della serie

Dalle torte ai biscotti, passando per uova di Pasqua, bistecche, pesci e chi più ne ha più ne metta, l’amore che i tifosi provano verso Victor Osimhen si sta declinando nei modi più disparati scatenando la fantasia di tutti i napoletani. Il numero 9 è stato individuato come l’uomo simbolo di questo ormai prossimo scudetto e di conseguenza ogni scusa è buona per ‘ringraziarlo’ od omaggiarlo.

Osimhen sembra gradire a pieno questo grande affetto nei suoi confronti e a giudicare dalle sue prestazioni in campo sta a sua volta provando a restituire qualcosa in cambio, ma ciò che sembra certo è che ormai per qualunque tifoso il nigeriano è un punto di riferimento, sia esso un semplice bambino o un tifoso ‘vip’. Ad aggiungersi infatti alla lista delle persone che hanno a loro modo voluto omaggiare Osimhen è Carmine Recano, protagonista dell’amatissima serie Mare Fuori.

Recano nella serie interpreta Massimo, il direttore del carcere e punto di riferimento per i ragazzi, l’attore, intervistato a Radio Kiss Kiss, ha infatti paragonato al suo personaggio proprio Osimhen affermando: “Lui è il simbolo di questa squadra”. Un confronto che indubbiamente può starci vista la centralità dell’ex Lille nel gruppo Napoli e quella del direttore Massimo per i protagonisti di Mare Fuori.

La serie, la quale si ispira alle storie dei ragazzi del carcere di Nisida, grazie al suo sconfinato successo in tutta Italia può essere vista come un motivo di vanto per i napoletani, così come allo stesso modo lo è il Napoli grazie alle sue prestazioni ed ai suoi risultati, il paragone tra il direttore Massimo ed Osimhen è quindi ancor più centrato in questo momento, dove Napoli sta diventando sempre più centro di tantissimi temi di discussione.