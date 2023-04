Il presepe sulla festa scudetto del Napoli vi strapperà un sorriso

Il Napoli corre verso uno scudetto che manca da troppo tempo e che la città attende con crescente trepidazione. La ‘febbre’ sale e spunta anche il video di un meraviglioso presepe

La stagione del Napoli è semplicemente indescrivibile: una cavalcata partita da lontano con un progetto tecnico guidato da Luciano Spalletti che sta dando frutti impressionanti. Un gioco spumeggiante e spettacolare abbinato alla capacità di fare risultato contro qualunque tipo di avversario ed in ogni condizione, il tutto considerando che la scorsa estate la squadra è stata profondamente rivoluzionata in alcuni singoli.

La società, insieme ad allenatore e calciatori, ha quindi costruito le basi di un progetto sano e produttivo che sta portando il Napoli al terzo scudetto della propria storia, in merito al quale i tifosi non stanno più nella pelle. Un countdown partito da lontano per i partenopei che al contempo stanno mettendo in luce anche un percorso storico in Champions League, dove per la prima volta sono stati raggiunti i quarti dopo aver battuto l’Eintracht agli ottavi. Il tifo napoletano sogna in grande e non vede l’ora di festeggiare. Lo scudetto si avvicina giornata dopo giornata, anche se servirà uno sprint finale importante per suggellare questa meravigliosa cavalcata.

Napoli pregusta già lo scudetto: il VIDEO del presepe dedicato

Il distacco sulla seconda in classifica è piuttosto importante ed anche la scaramanzia sta iniziando pian piano a venire meno dalle parti di Napoli, dove i tifosi ormai fanno il conto alla rovescia per poter esplodere un urlo di gioia che manca da troppo tempo.

Dai tatuaggi ad altri gesti celebrativi, l’ultima trovata geniale è arrivata da Sergio Vitucci, tifosissimo azzurro che ha realizzato un presepe per l’occasione: “Da napoletano ho realizzato una scenografia che rappresenta la mia squadra tra le strade della mia bella città”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sergio Presepi Vitucci (@sergiovitucci)

Un’opera meravigliosa che ha fatto prontamente il giro del web, estasiando i tifosi del Napoli in questa stupenda rappresentazione in cui si vede uno scorcio del capoluogo campano vestito a festa proprio per gli azzurri con anche lo scudetto numero tre che campeggia sulla sinistra. Il colore predominante è facilissimo da immaginare, e i commenti a margine del video postato da Vitucci sono tutti estremamente positivi e vanno da un ‘grande’ fino a ‘meraviglia’ e ‘bellissimo’. C’è persino chi ha chiesto se lo stesso presepe fosse anche in vendita: la Napoli-mania continua.