Napoli, tifosi infuriati: la decisione ha scontentato tutti

I tifosi del Napoli non hanno presa benissimo la scelta della società: ecco cosa è successo.

Manca poco per la prima gara del Napoli capolista contro il Milan di Pioli che arriva al ‘Maradona’ carico di speranze per cominciare il mese di aprile nel migliore dei modi. Un mese di aprile che praticamente sarà decisivo per tutta la stagione.

Sarà un’impresa giocare contro il Napoli di Spalletti che quest’anno non sta solo dominando in campo ogni avversario, ma sta dando anche dimostrazione di aver sviluppato una mentalità per così dire vincente: era quest’aspetto che mancava alla squadra azzurra, che negli anni è stata sempre all’altezza delle aspettative, ma ogniqualvolta doveva affrontare un ostacolo troppo grande si sgretolava sul più bello. Il tecnico di Certaldo ha drasticamente cambiato l’aspetto mentale dei suoi ragazzi ed essi non fanno altro che riempirlo d’orgoglio in ogni uscita stagionale.

Napoli, situazione biglietti: caos per il match col Milan

Il prossimo 2 aprile Napoli e Milan si affronteranno nel primo dei tre match che si giocheranno incredibilmente tutti nello stesso mese. Non accadeva da anni che due squadre italiane si incontrassero sia in Serie A che in Champions League. Uno stimolo in più sia per Pioli che per Spalletti, due allenatori che si stimano molto a vicenda e che si sono guadagnati il loro successo grazie al lavoro sul campo. In occasione del match di Champions tra azzurri e rossoneri, in programma il prossimo 18 aprile, sta tuttavia montando una polemica riferita al prezzo dei biglietti che occorreranno per assistere alla partita: i tifosi del Napoli non hanno apprezzato le cifre fin troppo alte, ma nonostante questo cercheranno di riempire ugualmente gli spalti dello stadio per dare vita a un’atmosfera unica e irripetibile.

I costi infatti sono stati ritenuti abbastanza esagerati da una parte consistente della tifoseria. Si passa dai 90 euro per accedere alle Curve (A e B) fino ai 340 euro per un posto privilegiato in Tribuna Posillipo. I prezzi “spropositati” non finiscono qui, in quanto per assistere alla partita dal settore Distinti occorreranno ben 130 euro! Insomma, prezzi poco popolari anche se, come abbiamo detto in precedenza, i tifosi azzurri cercheranno lo stesso di riempire tutto lo stadio per supportare al meglio la loro squadra del cuore.

Di seguito i prezzi per Napoli-Milan: