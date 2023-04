Napoli, infortunio Osimhen: c’è già una buona notizia

Il Napoli deve gestire l’infortunio di Victor Osimhen in una fase cruciale della stagione: ma per gli azzurri c’è già una buona notizia

Qualcuno, per qualche secondo, avrà sperato probabilmente che si trattasse di un Pesce d’Aprile mal riuscito perché anticipato di un giorno. Purtroppo per i tifosi del Napoli, però, la notizia dell’infortunio di Victor Osimhen era reale, ed è arrivata come un fulmine a ciel sereno.

L’attaccante nigeriano, per via di un problema muscolare, sarà fuori causa nel match del ritorno in campionato dopo la pausa contro il Milan, e non soltanto. Nella fase decisiva della stagione, un contrattempo di cui gli azzurri avrebbero fatto volentieri a meno.

Napoli, tegola Osimhen per Spalletti: le ultime sui tempi di recupero

Si tratta di un infortunio non particolarmente grave ma che proprio in questa fase vede susseguirsi rapidamente sfide dalla notevole importanza per i partenopei. E Spalletti, ovviamente, spera di recuperarlo il più presto possibile.

La diagnosi dopo le visite mediche parla di una distrazione all’adduttore della coscia sinistra. Osimhen, a un tifoso, avrebbe confidato che si tratterebbe di una ‘piccola cosa’, ma a questo punto l’incognita è capire se ce la farà a tornare almeno per l’andata dei quarti di finale di Champions League, sempre contro il Milan ma stavolta a San Siro. Intanto, salterà di sicuro, come detto, la sfida ai rossoneri in campionato e quella successiva in trasferta con il Lecce di venerdì santo. La speranza è che risalendo il problema fisico a lunedì, i giorni di riposo intanto intercorsi possano ‘accelerare’ il decorso.

Napoli, Osimhen fuori ma c’è già la soluzione

Per il Napoli, tuttavia, non c’è da disperarsi più di tanto. Il capocannoniere del campionato era in uno stato di grazia, inarrestabile, ma gli azzurri hanno già dimostrato di poter sopperire alla sua assenza.

Sta tornando infatti Giacomo Raspadori, riabilitato dopo l’infortunio che lo ha tenuto fuori per un mese e mezzo. Tra settembre e ottobre, nelle settimane in cui Osimhen aveva già patito un problema muscolare, l’ex Sassuolo realizzò cinque reti (una in campionato e quattro in Champions). E poi c’è Simeone: il ‘Cholito’, di reti in assenza di Osimhen ne realizzò quattro (più altre due contro i Rangers nella serata in cui Spalletti fece ampio turnover risparmiando il nigeriano). A proposito dell’argentino: all’andata fu lui a decidere la sfida al Milan…