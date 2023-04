Kvaratskhelia non delude i tifosi, nonostante il pareggio: ecco cosa è accaduto in campo

La Georgia non riesce ad andare oltre il pareggio, nel match valido per la qualificazione a Euro 2024. Tuttavia, Kvaratskhelia non si lascia abbattere: la reazione del giocatore.

La Georgia sogna di volare in Germania per disputare gli Europei nel 2024. Tuttavia, nella sfida, valevole per la qualificazione alla competizione europea, i padroni di casa non sono riusciti ad andare oltre il pareggio contro la Norvegia.

Nel corso della gara, andata in scena il 28 marzo alle 18 presso il Batumi Arena, si sono affrontate due conoscenze del calcio italiano, ossia: il giocatore del Napoli Khvicha Kvaratskhelia e quello della Roma Ola Solbakken. Nonostante la partita non sia andata come auspicato dal calciatore azzurro, il georgiano non si è lasciato demoralizzare.

La sfida tra Ola Solbakken e Khivicha Kvaratskhelia

Per la squadra di Khivicha Kvaratskhelia la sfida contro la Norvegia ha rappresentato l’inizio della fase delicata alla lotta per la qualificazione a Euro 2024. Difatti, nel corso della prima giornata la nazionale georgiana non era scesa in campo.

Durante il primo tempo il giocatore azzurro non è riuscito ad imporsi sui rivali. Inoltre, gli ospiti non si sono fatti scappare l’occasione per portarsi in vantaggio: obiettivo raggiunto grazie alla rete di Alexander Sorloth. Come se non bastasse, al trentatreesimo minuto di gioco il calciatore della Roma, Ola Solbakken, ha incanto quello del Napoli con un meraviglioso tunnel.

Nonostante ciò, i padroni di casa non hanno mollato la presa, anzi. Kvaratskhelia ha dimostrato maggior brillantezza, pur non riuscendo a segnare e/o a fornire l’assist decisivo per la rete. Tuttavia, i suoi compagni di squadra hanno riportato la gara in situazione di parità grazie al gol di Georges Mikautadze al sessantesimo minuto. Senza ulteriori reti, la sfida si è conclusa sul risultato di 1-1.

Georgia, il gesto di Kvaratskhelia

Nonostante la partita non stesse regalando molte gioie ai padroni di casa, il giocatore del Napoli, Khvicha Kvaratskhelia, non si è lasciato abbattere. Il georgiano, dopo un momento iniziale di disperazione, ha infatti provato a scuotere i compagni di nazionale. Un gesto che ricorda la sua delusione iniziale per il rigore sbagliato contro l’Eintracht Francoforte.

Difatti, anche in quel caso dopo qualche istante di avvilimento, dovuto l’errore, il giocatore, complice anche il supporto del suo compagno di équipe Victor Osimhen, è riuscito a riconquistare il focus. Un abilità che torna utile soprattutto nel mondo del calcio, dove la mentalità è fondamentale per raggiungere grandi traguardi. I tifosi azzurri non vedono l’ora di riabbracciarlo e di godersi le sue prestazioni.