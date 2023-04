Svolta Pochettino: chiuso l’affare, il presidente ha confessato

Il futuro di Pochettino si decide nei prossimi giorni: il tecnico, accostato alla Serie A, è giunto ad una svolta.

In estate molte panchine, in Serie A e in giro per l’Europa, saranno destinate a cambiare guida tecnica. Svariati allenatori sono già andati via e altri, invece, proveranno a giocarsi tutto in queste battute conclusive di stagione.

In Italia chi è più ad alto rischio è Simone Inzaghi. Il decimo k.o. stagionale, arrivato ieri sera contro la Fiorentina in casa, può ora costare l’esonero al tecnico piacentino che in questi due anni alla guida dell’Inter non ha mai veramente convinto.

A fine stagione sarà molto probabilmente addio. Anche se ai meneghini rimangono ancora due tornei da onorare, Coppa Italia e Champions League, le prestazioni sono state giudicate insufficiente e la società ha già iniziato a sondare nuove alternative.

Indizi importanti sul futuro di Pochettino

Ma non è il solo che a fine campionato potrebbe dire addio alla Serie A. In ballo c’è anche il futuro del suo collega in quel di Milano, Stefano Pioli. Quest’ultimo, per salvare il posto, dovrà aiutare il Milan a confermarsi tra le prime quattro del campionato.

Mancare la qualificazione in Champions League da campioni in carica sarebbe un duro smacco per i rossoneri. Se il destino di Inzaghi sembra segnato, Pioli ha ancora qualche possibilità di salvare il proprio incarico di allenatore.

Insomma, era da un po’ di tempo che ai piani alti non c’era così tanta incertezza. Tra i nomi che più piacciono, attualmente svincolati, è ancora vivo quello di Mauricio Pochettino. Secondo qualcuno allontanato troppo presto dai suoi vecchi club di appartenenza.

Uno di questo è il Tottenham. Club che proprio con l’allenatore argentino ha forse toccato il punto più alto della sua storia recente. Nomi blasonati che sono venuti dopo di lui, come José Mourinho e Antonio Conte, non si sono dimostrati all’altezza.

Parola al presidente: arriva la confessione

Al punto che Conte è anche stato esonerato prima del tempo. Proprio per questo si è iniziato a parlare del possibile ritorno a Londra, alla guida degli Spurs, di Pochettino. A fare chiarezza in merito ci ha pensato il presidente del club.

Il quale, senza mezzi termini, ha bocciato la candidatura dell’ex come sostituto di Conte. Altro possibile profilo che potrebbe tornare in Serie A. Insomma, il matrimonio tra Pochettino e il Tottenham non si farà.

Almeno fino a questo momento. Stando a quanto si apprende dal Daily Stars, il presidente Daniel Levy, preferirebbe sondare nuove alternative. Magari a costo ridotto, visto che l’ex Spurs è stato a larghi tratti uno degli allenatori più costosi in circolazione.

Questo è uno dei motivi per cui Pochettino in Serie A rimane parecchio difficile. Si era parlato di lui anche in chiave Milan e Inter ma, piuttosto, è lecito credere che i due club andranno su un’alternativa a basso costo.