Kvaratskhelia lascia tutti di stucco: il gesto è da Libro Cuore

Khvicha Kvaratskhelia sorprende ancora una volta tutti gli appassionati di calcio: il suo gesto è incredibile, molto lontano da un mondo sempre meno legato a determinati valori.

Ci sono giocatori che lasciano il segno con ogni loro gesto, in campo e fuori. Appartiene sicuramente a questa categoria il nostro Khvicha Kvaratskhelia, e non ce ne accorgiamo certo oggi. L’imprendibile georgiano ci ha rapiti fin dal giorno del suo arrivo.

‘Kvara’ ha saputo conquistare Napoli

Che avesse qualcosa di speciale, di diverso, era evidente. In quelle movenze ingobbite ma eleganti, nelle accelerazioni improvvise, nelle giocate di qualità, ma anche in quel suo timido sorriso, abbiamo riconosciuto una diversità che oggi è un grande pregio. Nessuno, però, nemmeno i più ottimisti tra noi, poteva prevedere che questo potenziale campione potesse prendere una decisione del genere. Stavolta, infatti, il suo gesto supera ogni più rosea aspettativa, ed è assolutamente degno di un romanzo d’altri tempi.

D’altronde, non c’è nessun calciatore in Serie A più di Khvicha in grado di dare la sensazione di appartenere a un’altra epoca, differente rispetto a quella del calcio mondano e multimilionario di oggi. Kvara è il ragazzo semplice che esce poco e dedica ogni suo gol al suo grande amore. Kvara è il cittadino georgiano che si mostra, emozionato, accanto al patriarca della Georgia. Kvara è anche quell’uomo che decide di prendere posizione una posizione politica netta sui social, a costo di inimicarsi qualcuno a Tblisi e dintorni.

Il coraggio non manca a questo potenziale fuoriclasse. Un predestinato che ha avuto la fortuna di approdare a Napoli nel momento giusto, e che al Napoli sembra talmente grato, da essere pronto a un gesto incredibile, uno di quelli che solo lui e pochi altri potrebbero ancora realizzare nell’epoca del calcio business.

Kvara cuore d’oro: il georgiano è pronto a sposare Napoli

Un diamante è per sempre, ma non certo un diamante calcistico come Kvaratskhelia. Questo lo sanno benissimo i tifosi del Napoli, oltre alla stessa dirigenza del club. Questo campioncino classe 2001, pagato poco più di 10 milioni, non potrà rimanere in azzurro per sempre. I suoi numeri sono talmente importanti da aver attirato già l’attenzione delle più ricche squadre al mondo, dal Real Madrid al Paris Saint Germain. Sirene rumorosissime, che per il momento, però, Kvara ha preferito non ascoltare.

La più bella notizia in questa pausa di campionato, per Spalletti e il suo staff, è arrivata infatti dalla Francia: secondo Foot Mercato, il georgiano sarebbe vicino al rinnovo con il Napoli. La scadenza dell’attuale accordo, 2027, è ancora lontana, ma è evidente che un campione del genere non può accontentarsi dell’attuale ingaggio, di poco superiore al milione. Dopo la firma, l’accordo salirà a 2,5 milioni, con bonus che lo porterebbero ad arrivare a 4. Un netto aumento, guadagnato sul campo, che sarà ricambiato dall’aggiunta di un altro anno. La scadenza che verrà portata quindi al 2028, senza alcuna clausola rescissoria già fissata. Uno sforzo da parte del club per resistere ai tentativi dei top club di strapparlo già durante questa stagione. Le intenzioni sembrerebbero, infatti, quelle di goderselo almeno per un altro anno, per poi ascoltare dall’estate 2024 eventuali offerte a tre cifre.