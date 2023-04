Napoli, è saltato tutto sul più bello: Spalletti sconvolto

Una pedina che milita nel Milan di Stefano Pioli sarebbe potuta approdare al Napoli grazie a Luciano Spalletti: arriva la conferma ufficiale

Il Napoli dà la sensazione di poter arrivare in fondo anche in Champions League. Se lo Scudetto è stato già messo in cassaforte praticamente, il discorso riguardante la coppa dalle grandi orecchie di sicuro è più complicato. A maggior ragione considerando l’infortunio che ha colpito Victor Osimhen nelle scorse ore.

Per il bomber nigeriano si tratta di lesione distrattiva all’adduttore sinistro. Costretto a saltare la sfida di campionato col Milan, il classe ’98 potrebbe dover timbrare il foglio delle assenze pure nel quarto di finale d’andata della massima competizione europea, sempre contro i rossoneri targati Stefano Pioli. Non ci voleva davvero questo grattacapo in una fase delicatissima della stagione. Lo staff partenopeo si è subito messo all’opera al fine di avviare il percorso di recupero del centravanti, il quale farà di tutto per tornare a piena disposizione del tecnico di certaldo il più in fretta possibile. Ad ogni modo, c’è un dato che rasserena i tifosi azzurri in vista dei prossimi impegni. Il Napoli, nella stagione in corso, ha vinto il 100% delle partite senza il suo punto di riferimento principale in attacco.

Non esiste in rosa una pedina in grado di non far rimpiangere l’assenza di Osimhen (attualmente uno dei centravanti migliori in Europa), ma la squadra ha dimostrato di saper andare oltre a tutte le varie problematiche che possono presentarsi durante il lungo percorso. La forza principale di questo Napoli è il gruppo: una creatura quasi perfetta, che rispecchia totalmente le idee e lo spirito del proprio allenatore. Merito, ovviamente, anche del direttore sportivo Cristiano Giuntoli, in grado di realizzare acquisti importanti a prezzi accessibili. Ora, però, sarà alquanto difficile migliorare ulteriormente la truppa in ambito di calciomercato. A tal proposito, spunta nel frattempo un interessante retroscena su un calciatore del Milan che avrebbe potuto vestire la maglia del Napoli.

Florenzi: “Potevo andare al Napoli, ne avevo parlato con Spalletti”

Stiamo parlando del terzino Alessandro Florenzi, il quale si è confessato ai microfoni di ‘Sportmediaset’: “Se potevo davvero andare al Napoli dopo il PSG? Si è vero, ne avevamo parlato un po’ io e Spalletti – ha dichiarato Florenzi -. Poi non si è concretizzato nulla, ma due battute ci sono state“.

Il tecnico toscano conosce bene il laterale 32enne, avendolo già allenato durante l’esperienza vissuta sulla panchina della Roma, perciò non gli sarebbe affatto dispiaciuto tornare a lavorare insieme. Ma il destino ha fatto sì che i due intraprendessero percorsi differenti. Ora si ritroveranno faccia a faccia, però da avversari. E l’obiettivo sarà soltanto uno: vincere.