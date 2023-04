Napoli, Osimhen: la notizia ‘distrugge’ i tifosi, non ci voleva

I tifosi del Napoli sono costantemente preoccupati per il futuro di Victor Osimhen: e da Londra arrivano notizie poco rassicuranti. Cosa può accadere la prossima estate? Bisognerà fare i conti con alcune big di Premier League

I tifosi del Napoli si stanno godendo una stagione meravigliosa e per certi versi irripetibile: la corsa verso lo scudetto potrebbe arrivare rapidamente al termine, visto che già questo mese il tricolore può diventare aritmetico.

E poi c’è la bella avventura in Champions League, con lo storico approdo ai quarti e l’ancor più importante possibilità di arrivare alle semifinali. Insomma, tutto troppo bello per poter “rovinare” questo idillio pensando al mercato e al futuro. Perché – in effetti – il timore di perdere qualcuno dei gioielli azzurri è concreto. Il Napoli non potrebbe resistere all’assalto di qualche big con un grande potere economico, che possa quindi tentare i giocatori con super ingaggi.

Ma anche per il club di De Laurentiis sarebbe difficile resistere a offerte milionarie, anche se per giocatori come Kvaratskhelia e Osimhen serviranno cifre a tre zeri. E proprio l’attaccante nigeriano sembra essere uno dei calciatori napoletani più ambiti. Il capocannoniere della Serie A è il secondo miglior attaccante in Europa, e chiaramente attira le attenzioni di tutti i grandi club europei. Il suo contratto scade nel 2025 e non ci sono notizie per un suo rinnovo con gli azzurri.

Osimhen, le notizie che arrivano da Londra preoccupano i tifosi del Napoli

Ecco perché dalla Premier League almeno un paio di società si stanno muovendo. Secondo quanto riporta London Evening Standard, il Chelsea sarebbe la principale antagonista del Manchester United per provare a prendere l’attaccante nigeriano a fine stagione. Si tratta soltanto di voci, ma queste sono insistenti. Sia il Chelsea che il Manchester United cercano un attaccante importante per aprire un nuovo ciclo, e Osimhen rientra a pieno negli standard richiesti. E’ giovane (23 anni) e forte, e questo basta. Nessuno dei due club di Premier vuole investire per un calciatore “anziano”.

Ad esempio, lo stesso Lukaku – di rientro dall’Inter – non sembra essere la prima scelta dei Blues. Inoltre, in Inghilterra, si parla molto del paragone tra Osimhen e Didier Drogba, una leggenda del Chelsea. Il nigeriano spesso ha parlato della sua ammirazione per l’attaccante africano come lui. E al Chelsea piacerebbe portare a Londra una punta che potrebbe effettivamente diventare un erede del grande Drogba. Ovviamente bisognerà fare i conti con De Laurentiis e le sue richieste economiche, che saranno sicuramente altissime.