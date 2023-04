Scambio folle per Osimhen: maxi offerta al Napoli, tifosi azzurri furiosi

Determinante il futuro di Victor Osimhen, il grande assente della sfida contro il Milan. Le ultime sul nigeriano.

La squadra allenata da Spalletti continua il suo percorso con il sogno Scudetto sempre più vicino. Uno degli obiettivi di mercato è la permanenza di Osimhen, ma il futuro del nigeriano sembra nelle ultime settimane in bilico. Diversi club hanno cercato l’attaccante azzurro, il quale potrebbe salutare l’Italia solo di fronte ad un’offerta a tre cifre.

La dirigenza partenopea ha aperto alla cessione di Osimhen solo in questo caso: da tempo l’ex Lille è nel mirino del Bayern Monaco che non ha sostituito Lewandowski al meglio e con il centravanti del Napoli tra le alternative. Victor Osimhen è in cima alla lista degli obiettivi del calciomercato di diversi club di Premier League e non solo. RMC Sport ha rivelato come gli agenti dell’attaccante del Napoli stanno valutando tutte le soluzioni possibili con il PSG nelle ultime ore pronto ad offrire due calciatori come contropartite.

Calciomercato PSG, maxi scambio per Osimhen

Il mercato porterebbe il nigeriano al PSG, con Campos che da tempo segue e monitora da vicino le prestazioni dell’attaccante campano, ma vedendo la valutazione del presidente De Laurentiis, l’idea è quella di inserire due contropartite, visto le intenzioni del numero uno azzurro.

Scenari da definire con l’attaccante che dovrà aspettare l’anno prossimo per una nuova avventura: il futuro di Victor Osimhen, al momento, sarà in azzurro, con la dirigenza azzurra che ha rispedito in passato al mittente tutte le offerte recapitate per il nigeriano.

Secondo quanto riferito dalla Francia, il PSG starebbe seriamente pensando a Osimhen come rinforzo del 2023 per la prossima stagione, un’operazione che potrebbe garantire il ritorno del nigeriano in Francia. Così per abbassare il prezzo il PSG vorrebbe inserire nell’operazione Leandro Paredes, di ritorno dalla Juventus e Mauro Icardi rinato al Galatasaray e vecchi obiettivo del Napoli. Il club transalpino vorrebbechiudere al più presto l’operazione provando ad imbastire una trattativa per Osimhen con Galtier che spinge per questa operazione e con l’inserimento dell’ex Inter che potrebbe far vacillare De Laurentiis.

Il nigeriano è concentrato in questo rush finale in cui il Napoli si gioca lo Scudetto e la Champions League: nel frattempo sta smaltendo un piccolo problema muscolare patito con la Nazionale nigeriana che gli ha impedito di prendere parte alla sfida contro il Milan di campionato.