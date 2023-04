Napoli, Spalletti trema: un Big fa le valigie

C’è un importante giocatore del Napoli che potrebbe avere il futuro in discussione. Il punto della situazione, con Spalletti preoccupato

Il Napoli sta per vincere lo scudetto ed è in piena corsa anche per la Champions League. Un’annata assolutamente eccezionale, storica e forse irripetibile. I tifosi azzurri stanno sognando, e anche per questo si sforzano di non pensare al domani. Il presente è troppo bello, e sembra un peccato “rovinarlo” con la paura di perdere qualcuno dei giocatori più importanti.

Eppure, qualcosa potrebbe accadere. Tante le richieste per gli azzurri, in particolare quelli che si stanno distiguendo con un rendimento di altissimo livello. Il pericolo è quello di una big europea che possa irrompere con un’offerta milionaria e tentare qualcuno di questi giocatori. A maggior ragione il pericolo più grande è per quelli che hanno una clausola rescissoria. Nel Napoli, attualmente, ce ne sono due: uno è Zielinski, l’altro è Kim.

E’ il difensore il giocatore fortemente a rischio e più conteso, perché si sta mettendo in evidenza con un rendimento eccezionale. Inoltre, la clausola rescissoria fissata la scorsa estate – al suo arrivo in azzurro – è relativamente bassa. Si parla di un range che va da un minimo di 45 milioni fino a un massimo di 55. La cifra dipende dal fatturato dei club eventualmente interessati. La clausola rescissoria è stata chiesta dal giocatore e del suo entourage in sede di trattativa al suo arrivo in azzurro. Il Napoli è stato costretto ad accontentarlo, in quanto fu posta come condizione necessaria.

Napoli, il futuro di Kim è in bilico: c’è il pericolo della clausola rescissoria

Oltre una cifra interessante (il Napoli ha pagato Kim 18 milioni di euro), il club partenopeo ha fissato un limite temporale per esercitare la clausola ridotto, ossia di 15 giorni. Quindi la postilla può essere esercitata unicamente dal 1 al 15 luglio. Tuttavia non c’è nulla che possa impedire a un grande club di fare l’offerta. Molto, se non quasi tutti, dipenderà dal calciatore. Kim infatti dovrà firmare la clausola assieme al club che lo vuole prendere. Il costo, seppur non basso, non sembra un grosso ostacolo. La giovane età del difensore (25 anni) e il rendimento eccezionale giustificherebbero la spesa, soprattutto per i ricchi club di Premier League. Ecco perché il Napoli ha in mente solo una cosa: rinnovare il contratto del calciatore, che oggi guadagna 2.5 milioni a stagione, ed eliminare la clausola.

La proposta dovrebbe essere di portare lo stipendio ad almeno 3.5 milioni (ma anche 4) e cancellare la postilla. Il ds Giuntoli e il presidente De Laurentiis confidano nei buoni rapporti tra le parti, e probabilmente arriverà un impegno verbale ad accontentare il calciatore qualora desideri davvero lasciare Napoli portando un’offerta adeguata, ma quantomeno senza avere l’incubo della clausola. Si parla anche di alzare la cifra, ma difficilmente l’entourage di Kim accetterebbe una cifra superiore a 70 milioni di euro. Visto che tra 55 e 70 non cambierebbe poi tanto, il vero obiettivo è solo la cancellazione della temuta clausola rescissoria.